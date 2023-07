El influencer y analista político Edy Smol hizo pública su invitación a Xóchtil Gálvez para un debate ciudadano de los contratos de sus empresas con dependencias del gobierno y sus aspiraciones presidenciales con la alianza Va por México.

Cabe recordar que Xóchitl Gálvez es una de las 13 aspirantes registradas de la alianza Va por México para la candidatura presiencial en las elecciones 2024.

El próximo año la oposición al gobierno de AMLO buscará disputar el control del país, donde actualmente Morena es gobierno en 23 entidades.

Xóchitl Gálvez: AMLO me odia porque no acepté sumarme a su gobierno

En Morena, el partido definió sus lineamientos rumbo al 2024 apenas pasadas las elecciones 2023 donde se disputaron las gubernaturas de Coahuila y Estado de México.

En Va por México será a finales de agosto e inicios septiembre que mediante encuestas y votación de un padrón por definir se conozca al responsable de coordinar los esfuerzos de la oposición rumbo a los comiciios presidenciales.

Al arranque de la convocatoria fueron más de 26 las personas interesadas en competir dentro de Va por México, pero luego el número oficial se redujo a 13 aspirantes, entre los que destacan:

En entrevista con SDPnoticias en el marco de la presentación del libro ‘Claudia Sheinbaum: Presidenta’ de Arturo Cano, Edy Smol reveló que fue la propia Xóchitl Gálvez quien lo invitó a “echarse un café” a inicios de este año 2023.

El llamado “Gurú de la moda” consideró que Xóchitl Gálvez le ha estado dando “la vuelta” a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador por los contratos de sus empresas, por lo que ya es tiempo de que ofrezca una respuesta a los ciudadanos.

“Desde aquí de SDPnoticias le mando un recado: Xóchitl, tengo por escrito que me invitaste a tomar un café para debatir. Ahora sí me interesa, ahora sí te lo acepto, tú me invitaste, pero para debatir con todos los medios convocados. Tú dices que eres muy ciudadana y la candidata ciudadana, ahora este ciudadano te quiere cuestionar”

Edy Smol sobre Xóchitl Gálvez