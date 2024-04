Xóchitl Gálvez finalmente reconoció que fue por un error que colocó la bandera nacional de cabeza durante el primer debate presidencial, por lo que en redes sociales ya acusan que la candidata quedó como “mentirosa”.

El primer debate presidencial se llevó a cabo el pasado domingo 7 de abril con las candidadas y el candidato:

Cada uno de ellos expuso sus propuestas y temas que tenía preparados, mientras que trataron de contestar las preguntas de la ciudadanía.

Sin embargo, hubo momentos que destacaronm como fue el caso del error de Xóchitl Gálvez al mostrar la bandera nacional de cabeza, que ella misma ya reconoció.

Casi al finalizar el primer debate presidencial Xóchitl Gálvez mostró la bandera nacional de cabeza, un acto que primero aseguró fue predeterminado, mientras que miles de mexicanos lo señalaron como un grave error .

En la plataforma X, Gálvez Ruiz insistió que tener la bandera nacional al revés o de cabeza era una señal de protesta por el secuestro o violencia que se vive en el país.

En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Xóchitl Gálvez admitió que cometió un error al querer mostrar el escudo nacional de la bandera.

“Yo tenía primero que haberla puesto de cabeza, y luego vertical y luego lo puse vertical y se acabó el tiempo… no terminé porque el tiempo se me cerró la verdad de las cosas, abrazar y luego ponerla de pie, pero fue ahí cuando se me puso el rojo”

Con Ciro Gómez Leyva, Xóchitl Gálvez le echó la culpa al reloj del debate, al acusar que éste no estaba programado de la mejor manera.

“Que el reloj funcionara tan mal, y funcionaba mal para los tres…por eso al final yo me hago bolas con la bander, porque pienso que me quedaban dos segundos para volverla a voltear vertical y ya no me da tiempo, que la idea era poner que yo la iba a levantar para México”

Xóchitl Gálvez en entrevista con Ciro Gómez Leyva