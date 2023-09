Xóchitl Gálvez mostró su respeto hacia Claudia Sheinbaum, pero dice que le dará pelea. Así lo aseguró en una reunión que la aspirante a la presidencia sostuvo con miembros y líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La reunión se llevo a cabo en la sede central del partido, en el que la senadora Xóchitl Gálvez, representante oficial del Frente Amplio por México , hablo sobre temas relacionados a las diversas problemáticas que el país enfrenta y se trajo a tema, además a su contrincante.

Al respecto, Xóchitl Gálvez únicamente dedico algunas palabras y no se extendió mucho al respecto, sin embargo, dejó en claro que le tiene un respeto a la Dra. Claudia Sheinbaum.

Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum (Diego Simón Sánchez)

Palabras de Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum durante la reunión en la sede del PRI

Al cuestionar a la candidata virtual por el PRI, PAN y PRD sobre la elección de Morena, Xóchitl Gálvez aseguro que le tiene respeto, pero “que no crea que va a ser un día de campo para ella” , aseveró sobre la contienda electoral.

“Hay fuerza, hay estructura, hay apoyo” , dijo con respecto a la amplia red de apoyo con la que cuenta para las elecciones. Esas fueron sus respuestas hacía la preguntaba de si había “tiro” con Claudia Sheinbaum.

Tras ser seleccionadas ambas mujeres como representantes oficiales para el proceso electoral del próximo año, en el que se votara por el cargo del titular del Ejecutivo Federal, fue inevitable que las personas preguntaran sobre la opinión de la una a la otra.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez (Internet)

Xóchitl Gálvez en la sede nacional del PRI además de sus palabras sobre Claudia Sheinbaum hablo sobre su relación con los partidos del Frente Amplio

En medio del apoyo que Xóchitl Gálvez recibió de los militantes del PRI en la reunión, confesó que algo que debía reconocer es que el partido tricolor “sí forman a su gente”, lo que le ganó gritos de “¡presidenta!”.

Hablo sobre el hecho de que no cuenta con un partido de manera oficial “estoy en la bancada del PAN, pero me voy ganando a los priistas, a los perredistas, los panistas ya me adoptan, me quieren y los ciudadanos”.

Además, comentó sobre las posibles noticias que saldrán de ella en los próximos días, pero aseguro a los militantes “nunca me he robado un peso, nunca. Así que tengan la certeza que van a tener una persona a prueba de balas”. Con esta reunión, Xóchitl Gálvez se prepara para el proceso electoral en puerta .