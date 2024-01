Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República de la coalición PAN, PRI y PRD, estrenó su Conferencia de la Verdad hoy 29 de enero, la cual realizará tres veces a la semana en horario de las 10:00 horas.

La aspirante de Fuerza y Corazón por México en las elecciones 2024 declaró que se trata de su derecho de réplica respecto a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese sentido, Xóchitl Gálvez recordó que le negaron el acceso a Palacio Nacional en junio de 2023 para responder las críticas del presidente, pero explicó que la resolución en torno al caso le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

Xóchitl Gálvez visita a la Jirafa Benito en Africam Safari, pero no la bajan de colgada

Xóchitl Gálvez informó que la Conferencia de la Verdad solamente se realizará en periodo de intercampaña.

Xóchitl Gálvez fue cuestionada durante la Conferencia de la Verdad respecto a la ausencia de candidaturas ciudadanas al Congreso de la Unión de la coalición PAN, PRI y PRD en las elecciones 2024.

En ese sentido, la candidata aseguró que su proyecto contará con participación ciudadana. Sin embargo, reconoció que no será ella quien imponga las reglas al interior de la alianza opositora:

“Yo obviamente he abogado por varios ciudadanos dentro de los partidos para que se les tome en cuenta pero esta lógica tiene que cambiar y los ciudadanos tienen que ser mucho más duros. Pero lo que a mí me toca, lo que yo aspiro es al Ejecutivo; yo no puedo dar órdenes en el PRI, en el PAN o en el PRD, ellos toman sus decisiones de manera colegiada”

Xóchitl Gálvez