Olvidándose de la veda electoral, Vicente Fox empezó a promover -aunque con poco éxito- a Alejandra del Moral, candidata de la oposición.

Recordemos que este domingo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones en el Estado de México 2023, entidad que ha estado gobernada por el PRI durante casi 100 años.

De ganar Alejandra del Moral, candidata del PRI-PAN-PRD, no habría cambio en la historia del Estado de México, pero de perder y darle el triunfo a Delfina Gómez, sería un hecho histórico para el estado.

Sin embargo, Vicente Fox no quiere que el PRI y los demás partidos de oposición pierdan la gubernatura del Estado de México, por lo que se ha dedicado a promover a Alejandra del Moral.

Vicente Fox promueve a Alejandra del Moral y viola la veda electoral

Desde ayer 1 de junio, día que se levantó la veda electoral, Vicente Fox no ha dejado de promover a Alejandra del Moral rumbo a las elecciones en el Estado de México 2023.

En su cuenta de Twitter, el ex panista y ex presidente de México ha dedicado varias publicaciones para promover el voto masivo a la candidata priísta.

El 1 de junio Vicente Fox dedicó al menos dos publicaciones para replicar una especie de “cadenas” en su perfil y así instar a las y los mexiquenses a votar por Alejandra del Moral.

‼️ Atención ‼️ Activación en redes sociales. Todos compartiremos ese video de promoción del voto por Ale del Moral a partir de las 7pm en todas nuestras redes sociales hasta viralizar. Compártelo también por whatsapp a TODOS tus contactos, haz un llamado URGENTE a votar. *SIN EL… — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 2, 2023

ALEJANDRA GOBERNARA

APOYEMOSLA

"CHIN, CHIN QUIE NO VAYA A VOTAR

Los números recabados por una encuestadora, y luego procesados por el CNI cada semana, exponen un empate técnico entre la candidata de Morena, Delfina Gómez, y la de la coalición Va por México, Alejandra del Moral. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 2, 2023

Mientras que este 2 de junio Vicente Fox ha gastado sus energías en pedir a la población que acuda a votar el 4 de junio y le den su voto a la candidata de oposición

ESTE DOMINGO.

SAL Y VOTA

ME PONGO LAS BOTAS OTRA VEZ PARA CABALGAR CON ALE A LA VICTORIA.

GANAREMOS.

NO FALTES, ACOMPAÑAN OS!! pic.twitter.com/BT0q9DxHjD — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 2, 2023

Y como si quedara duda, el ex panista dedicó una publicación para externar que su favorita para ganar estas elecciones en el Estado de México 2023 es Alejandra del Moral.

MI FAVORITA PARA GANAR EDOMEX:

ALEJANDRA!! https://t.co/zl2SmPYqes — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 2, 2023

No obstante, sus publicaciones no han acumulado muchas reacciones entre sus seguidores e internautas de la red social, por lo que a pesar de violar la veda electoral, Vicente Fox no ha tenido éxito en su lucha.

¿Qué es la veda electoral, medidas que Vicente Fox violó al promover a Alejandra del Moral?

Como mencionamos anteriormente, desde ayer 1 de junio comenzó a aplicarse la veda electoral en el Estado de México y Coahuila; entidades que tendrán elecciones para renovar sus gubernaturas.

La veda electoral es una serie de medidas decretadas por el INE que buscan que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad y sin presiones.

Es decir, que la veda electoral prohíbe a políticos y figuras públicas y a la ciudadanía en general cometer actos que puedan influir en el voto de las personas a días antes de las elecciones.

En el caso de las elecciones 2023, la veda electoral se mantiene activa desde ayer 1 de junio y permanecerá hasta el cierre de las casillas electorales, a las 18:00 horas del 4 de junio.