El ex mandatario Vicente Fox reaccionó tras la desaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, no reparó en su comentario y le dio la razón a Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

“Algunos tienen podrida el alma y extraviados sus principios. Frente a la avalancha de mentiras, AMLO hoy mandó un profundo mensaje al pueblo de México. Nuestra lucha es por la vida, y el Presidente es nuestro ejemplo”, dijo Adán Augusto.

Vicente Fox no tomó en cuenta que AMLO informó el 26 de marzo de 2023 que su estado de salud es estable, aunque reconoció que tuvo un “desmayo transitorio” durante una gira por Mérida para evaluar el Tren Maya.

“Bienvenido, López, a seguir destruyendo el país y sus instituciones ¡Solo te queda un año y a media máquina!”, escribió Vicente Fox en Twitter, dándole así la razón a Adán Augusto por negar la información oficial.

Vicente Fox/internet

AMLO reaparece: “En política me ha ayudado mucho que me han dado por muerto”

AMLO reapareció después de sufrir un “desmayo transitorio” en Mérida. El presidente contrajo Covid-19 por tercera vez y se ausentó de las conferencias mañaneras. Tres días después confirmó su estado de salud en redes.

Se trató de uno de los videos más largos que ha ofrecido AMLO en su canal de YouTube (independientemente de las mañaneras), con una duración de 18 minutos. El presidente confesó que sufrió “una especie de váguido”.

“Como que me quedé dormido, fue como una especie de váguido, hablando coloquialmente, luego llegaron los médicos y me atendieron, pero no perdí el conocimiento (...) Querían llevarme en camilla al hospital, pero yo no acepté”, dijo.

“Venía consciente y escribí un mensaje, pero empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora ‘el muerto que vos mataís goza de cabal salud’”, detalló y luego lanzó a la oposición:

“Fíjense que en política me ha ayudado mucho que me han dado por muerto. Después de que nos hicieron el fraude y nos robaron la Presidencia en 2006 y vino ese sexenio tremendo de García Luna, me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México”. AMLO

Aquí puedes ver su video:

Supuesto infarto de AMLO: Cuando no tienes información, especulas, dice Sergio Sarmiento

La ausencia de AMLO provocó una serie de rumores en medios de comunicación. Uno de ellos fue promovido por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien reconoció que el presidente “Tiene covid… e infarto”, escribió.

“El gobierno no mintió cuando dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía covid-19. Lo que ocultó es que el virus le produjo un infarto”, publicó Raymundo Riva Palacio en una columna de El Financiero.

Sin embargo, tanto Riva Palacio como el periodista Sergio Sarmiento tuvieron que rectificar e incluso ofrecer disculpas ante la reaparición que demostró la falsedad de la información difundida en medios de comunicación.

Sin embargo, ambos periodistas trataron de justificar sus versiones:

“Pasaron casi 24 horas hasta la mañanera del día siguiente para tener algo de información y cuando no tienes información también, como medio de información, pues especulas”. Sergio Sarmiento

Riva Palacio negó que su información fuera un rumor y dijo lo siguiente:

“No fue una especulación, fue una información de dos fuentes de muchos años, de calidad, que estaban equivocadas y al estar equivocadas yo estoy equivocado. Punto. Dicho esto, yo lo único que puedo hacer en este momento es ofrecer una disculpa al presidente. Me equivoqué. No fue una especulación, fue algo de una fuente de información. Ni modo. Así nos pasa, así nos sucede, a todos nos ha sucedido”. Raymundo Riva Palacio