Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, hizo un llamado a los simpatizantes de Alejandra del Moral a evitar la violencia en las próximas elecciones del 4 de junio.

En entrevista para N+, Delfina Gómez expresó su inquietud ante el comentario que hizo su adversaria de la alianza “Va por México”, Alejandra del Moral, al sostener ante sus simpatizantes que “quiere la constancia de mayoría, no de buena conducta”.

La abanderada de Morena, PT y el Partido Verde se mostró en contra de querer obtener el triunfo a costa de lo que sea, incluida la violencia en la jornada electoral del próximo domingo.

De modo que Delfina Gómez pidió a la población mexiquense en general ejercer su derecho al voto con conciencia .

“Lo que pediría para que los mexiquenses hagan y ejerzan su derecho con conciencia. Me inquietó un poquito el comentario que hizo la compañera de decir ‘como sea ya saben lo que tienen que hacer, pero no queremos una carta de buena conducta, queremos el documento’. Eso espero que no incite o sea una parte de incitar a que no importa cómo lo obtengas y arrebaten el triunfo”, expuso la llamada “maestra”.

Delfina Gómez pide a Alejandra del Moral contender de manera honesta y justa en las elecciones 2023

Tras criticar el llamado a la violencia que hizo Alejandra del Moral a sus simpatizantes en un mitin de campaña, Delfina Gómez pidió a su adversaria actuar de forma honesta y justa.

Al ser cuestionada sobre un posible escenario adverso en las elecciones, Delfina Gómez vio poco probable que los resultados no le favorezcan el próximo 4 de junio ante la enorme diferencia de puntos en las encuestas.

No obstante, apuntó que solamente aceptaría un resultado adverso si Alejandra del Moral le gana en una contienda justa y honesta.

“Por el bien del estado que sea de manera justa, de manera honesta. Y lo aceptaremos con mucho gusto”, expresó Delfina Gómez.

Si gana la elección, Delfina Gómez asegura que será ella quien gobierne en el Estado de México y no AMLO

Delfina Gómez aseguró que en caso de ganar la gubernatura del Estado de México se va a gobernar desde su oficina y no el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional.

Aunque, señaló que le gustaría visitar todos los municipios de la entidad, por lo que corrigió y expresó que gobernará desde “campo”.