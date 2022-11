Uriel Carmona, fiscal de Morelos, respondió a Claudia Sheinbaum luego de que lo acusó de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda y dijo “nunca dijimos que no había feminicidio”.

De acuerdo con El Sol de Cuernavaca, Uriel Carmona ya se pronunció por las acusaciones hechas por Claudia Sheinbaum y defendió la investigación efectuada por la Fiscalía de Morelos.

Al respecto, el fiscal señaló que nunca se indicó que no existía el feminicidio, sino que no se encontraron las pruebas para determinarlo, mas no se descartó la posibilidad hasta que culminaran las investigaciones.

“Nunca dijimos que no había feminicidio, dijimos que no se tenían las pruebas para acreditarlo, pero iban a seguir las investigaciones hasta dar con la verdad absoluta”. Uriel Carmona, fiscal de Morelos

En ese sentido aseguró que personalmente se atendió la necropsia realizada por servicios periciales, la cual arrojó que la causa de muerte de Ariadna Fernanda fue broncoaspiración derivada de intoxicación alcohólica.

Por lo que Uriel Carmona dijo que no entrará en conflicto o polémica con las autoridades de la CDMX, que lo acusan de encubrimiento, así como tampoco con familiares de Ariadna Fernanda.

Ya que sostuvo que la investigación y la postura de ambas fiscalías debe de ser con profesionalismo y con el fin de colaborar en conjunto sin caer “en pugnas sin sentido”.

“Es por ello que insisto vamos a colaborar no a pelear ni polemizar con nuestros compañeros de la Ciudad de México, habrá una colaboración profesional”. Uriel Carmona, fiscal de Morelos

Finalmente, Uriel Carmona reiteró que la Fiscalía de Morelos no caerá en provocaciones y continuarán con la investigación del caso de Ariadna Fernanda, así como tampoco va a renunciar ni a dar de baja a nadie.

“No vamos a renunciar ni dar de baja a nadie por las diferencias en las necropsias hechas en Morelos y en la Ciudad de México, ambos tenemos que sustentar nuestro trabajo y colaborar hasta que haya justicia en caso de Ariadna”. Uriel Carmona, fiscal de Morelos

Claudia Sheinbaum contra el fiscal de Morelos Uriel Carmona (Eduardo Díaz / SDP Noticias)

Fiscalía de Morelos abre carpeta de investigación interna por posibles delitos en caso de Ariadna Fernanda

La Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación dentro de la Fiscalía de Morelos por posibles delitos cometidos en la investigación del caso de Ariadna Fernanda.

De acuerdo con El Universal, la fiscalía señala posibles delitos por parte de funcionarios de la Fiscalía de Morelos, por lo que indagará hasta esclarecer los probables actos de corrupción.

Información en desarrollo...