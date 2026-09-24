Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que el regreso de exámenes virtuales de admisión será en alrededor de tres años.

“Tendríamos que tomar en cuenta muchos factores… una segunda cámara… atrás… llevará por lo menos unos dos o tres años… que pudiéramos tener todos los elementos para concluir si es viable poder presentar un examen en línea” Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

El rector de la UNAM detalló que se analizará tomar en cuenta varios factores, como por ejemplo, una segunda cámara que vea hacia atrás del estudiante, además de la que usa para responder el examen.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, dijo que tuvieron el antecedente de haber hecho examen en línea para Bachillerato y que este salió bien.

Examen de control costó 14 millones de pesos a la UNAM

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, reveló que el costo extra que tuvo que erogar la universidad para el examen de control fue de 14 millones de pesos.

“Tenemos una estimación de alrededor de 14 de millones de pesos… el examen de control… estamos hablando de alrededor de 30 millones de pesos (en total)” Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

Aunado al costo ordinario de los exámenes de admisión, en el proceso de este 2026 el gasto total fue de alrededor de 30 millones de pesos.

UNAM aceptó a 49 mil estudiantes en 2026

Leonardo Lomelí detalló que en este 2026 ingresaron a la UNAM 49 mil estudiantes, 20 mil de ellos fueron parte de los 158 mil que presentaron examen de admisión.

El rector de la UNAM recordó que 29 mil estudiantes ingresaron a universidad mediante Pase Reglamentado, es decir, que provienen de sus escuelas de Educación Media Superior de la UNAM de manera directa.