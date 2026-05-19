La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que entre 1998 y 2021 se registraron 2,470 muertes por caída de rayos en el país, concentradas en estados como Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Los investigadores Alejandro Jaramillo y Christian Domínguez señalaron que las zonas más peligrosas se ubican en regiones rurales y montañosas de la Sierra Madre Occidental, donde las tormentas eléctricas son frecuentes y la vulnerabilidad social aumenta el riesgo.

La UNAM recomienda medidas preventivas y educativas para reducir los impactos.

UNAM revela las zonas más peligrosas de México por caída de rayos (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

UNAM identifica las zonas más peligrosas en México por caída de rayos

Alejandro Jaramillo y Christian Domínguez, investigadores de la UNAM, revelaron que las zonas más peligrosas por caída de rayos son las áreas cercanas a la Sierra Madre Occidental.

El estudio de la UNAM revela que los estados con mayor número de fallecimientos registrados entre 1998 y 2021 son:

Estado de México

Oaxaca

Michoacán

Guerrero

Las zonas más peligrosas por la caída de rayos en México se definen tanto por la frecuencia del fenómeno natural como por la vulnerabilidad social de las poblaciones; entre los factores de riesgo se encuentran:

Viviendas inseguras

Falta de acceso a servicios médicos

Infraestructura limitada (falta de pararrayos)

Poca educación sobre protocolos de protección durante tormentas

Dentro de estas entidades, los investigadores de la UNAM observaron que se encuentran en zonas topográficas que favorecen la formación de tormentas eléctricas, además de ser localidades rurales.

Además de la ubicación geográfica, los lugares más peligrosos para un individuo durante una tormenta son los espacios al aire libre y refugiarse debajo de un árbol, donde se puede recibir una descarga directa o por corriente inducida.

UNAM revela las zonas más peligrosas de México por caída de rayos (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Recomendaciones para reducir el riesgo de muerte o lesiones por caída de un rayo

Los investigadores de la UNAM sugieren que se deben tomar medidas individuales, de infraestructura y sociales para evitar que la caída de un rayo se convierta en un evento mortal o cause lesiones.

Entre las recomendaciones que hacen se encuentran las siguientes: