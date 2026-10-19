La tormenta tropical Trudy se debilitó durante la mañana de este lunes 19 de octubre, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro de Trudy se localizó a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, a las 06:00 horas, según reveló la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La tormenta tropical Trudy presenta vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 110 km/h y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 9 km/h.

¿Qué estados tendrán lluvias por la tormenta tropical Trudy este lunes?

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, la tormenta tropical Trudy ocasionará las siguientes condiciones meteorológicas:

Jalisco: lluvias puntuales fuertes en la zona costera

Baja California Sur: intervalos de chubascos

La tormenta tropical Trudy provocará lluvias 19 de octubre 2026 en algunos estados (@CNPC_MX /X)

Además, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 km/h en la costa de Jalisco, así como oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco y Baja California Sur.

Se prevé que el oleaje causado por la tormenta tropical Trudy, disminuya durante el transcurso del día.

Protección Civil emite recomendaciones ante Trudy

Ante los efectos de la tormenta tropical Trudy, la CNPC, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recomienda a la población identificar un lugar seguro y prepararse para resguardarse.

También pide evitar acercarse a playas y zonas con oleaje elevado, no cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos y mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Las autoridades exhortan a seguir los avisos meteorológicos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo por la tormenta tropical Trudy.