Huracán Trudy se degradó a categoría 1 de nuevo, alejándose de costas de Jalisco, sin embargo, habrá lluvias fuertes en el estado, así como en Nayarit y Colima para la madrugada del lunes 19 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para la tarde del 19 de octubre el huracán Trudy se convierta en Tormenta Tropical, aunque pide extremar precauciones a la ciudadanía de costas del Pacífico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil instó a su vez a no bajar la guardia, debido a la presencia del Frente Frío 2, que provocará un fuerte descenso en la temperatura.

Huracán Trudy se debilita de nuevo: alcanza categoría 1 en aguas de Jalisco

La noche del domingo 18 de octubre, el huracán Trudy se degradó a categoría 1 y continuará debilitándose hasta convertirse en remanentes de tormenta post tropical, alejándose de costas mexicanas.

Actualmente, el huracán Trudy se encuentra a 215 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 260 km al oeste de Playa Pérula, en Jalisco, por lo que se esperan en las costas del estado oleaje de hasta cinco metros de altura.

El huracán Trudy también dejará lluvias fuertes en Nayarit y Colima, en donde se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h y para el martes 20 de octubre, chubascos afectarían a Baja California Sur.

Se espera que el huracán Trudy sea tormenta post tropical para la mañana del miércoles 21 de octubre, a 195 km al sur de Cabo San Lucas y a 340 km al sur de La Paz, en Baja California Sur.