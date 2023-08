Tribunal Electoral manda al Partido de la Revolución Democrática (PRD) la queja de Miguel Ángel Mancera por el proceso del Frente Amplio por México.

El tribunal del órgano electoral señaló que es el mismo partido quien debe dar solución a la exclusión del exjefe de gobierno capitalino, toda vez que se trata de un proceso de selección interno .

Al presentar su queja, Miguel Ángel Mancera argumentó ante el Tribunal Electoral que el Comité de la coalición Va por México no presentó la documentación completa para dejarlo fuera del proceso .

PRD cumple su amenaza de pausar participación en el Frente Amplio por México (PRD vía Twitter)

Tribunal Electoral resuelve mandar al PRD la queja de Miguel Ángel Mancera por eliminación del proceso del Frente Amplio por México

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votó este miércoles 23 de agosto por analizar la queja presentada por Miguel Ángel Mancera tras ser eliminado del proceso del Frente Amplio por México.

Sin embargo, con 3 votos en contra y sólo 2 a favor , se resolvió no dar paso a la querella, y por tal motivo, se envió de nuevo al Comité de Quejas del PRD para que sea el partido quien se pronuncie al respecto.

De acuerdo con los magistrados, al inicio del proceso interno de la coalición Va por México se definió que en este tipo de casos sean los comités internos de cada uno de los partidos integrantes , PRI, PAN y PRD, quien atiendan en primera instancia.

No obstante, indicaron que Miguel Ángel Mancera no fue informado debidamente de su exclusión del proceso, debido a que sólo se le dijo que no cumplió con los requisitos necesarios sin tener derecho a replica, pues argumentó que sí logró conseguir las firmas.

Miguel Ángel Mancera. (Cuartoscuro)

Miguel Ángel Mancera confía en que el PRD estará de su lado

Luego de darse a conocer la resolución del TEPJF, Miguel Ángel Mancera se dijo confiado en que será respaldado por la dirigencia del PRD, y le darán la razón al respecto de su injusta eliminación del proceso interno.

El exmandatario capitalino señaló que no quiere que se le vuelva a incluir en el proceso , sin embargo, desea establecer un precedente donde se admita que su eliminación no se realizó conforme a lo establecido por el Frente Amplio por México.

¿Cómo van las 2 finalistas del Frente Amplio por México en la fase final del proceso interno rumbo a las elecciones 2024?

El proceso interno de la coalición Va por México ya se encuentra en su recta final, por lo que ya cuentan con las 2 aspirantes finalistas que buscan ser quien represente al bloque de oposición en las próximas elecciones 2024.

Se trata de Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, quienes se encuentran en el tracking diario de Metrics Mx y SDPnoticias de hoy, miércoles 23 de agosto, donde es posible observar cuales son las intenciones de voto que tiene la ciudadanía por las integrantes del Frente Amplio por México:

Xóchitl Gálvez en primer lugar con 25.1% (cinco décimas más que ayer)

Beatriz Paredes va segunda con un 15.2% (nueve décimas más que ayer)