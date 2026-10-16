Augusto Ramos, presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) informó sobre el paro del 19 de octubre debido a la aprobación de un paquete fiscal por parte de la Cámara de Diputados.

“El sector ha llegado a su límite. Ya no podemos seguir así” Augusto Ramos

Esta nueva legislación reduce significativamente los estímulos económicos destinados al uso de autopistas y afecta gravemente el flujo de efectivo necesario para que las empresas funcionen.

A pesar de que los representantes gremiales descartan cierres viales o bloqueos en las carreteras, señalan que numerosos transportistas formales ya se ven obligados a detener sus flotas vehiculares por completo ante la imposibilidad financiera de continuar trabajando.

CANACAR confirma paro para el 19 de octubre por recorte de estímulos fiscales

La convocatoria al paro nacional del 19 de octubre fue anunciada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), encabezada por su presidente Augusto Ramos Melo.

La protesta surge a raíz de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.

La cual redujo el límite de ingresos anuales de 300 a 250 millones de pesos para que las empresas de transporte puedan acreditar hasta el 50% de sus gastos en peajes (sin IVA) contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Este mecanismo no es un privilegio, es un instrumento que reconoce, al menos parcialmente, el costo que representa para las empresas que utilizan la infraestructura carretera, indispensable para seguir prestando nuestros servicios” Augusto Ramos

Los transportistas solicitaban elevar el umbral a 420 millones de pesos para compensar la inflación acumulada desde 2019, o al menos conservar el tope previo de 300 millones de pesos o aplicarlo de manera proporcional.

“No estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales. Estamos solicitando condiciones que reconozcan la realidad económica del transporte y que permitan que nuestras empresas sigan trabajando, invirtiendo, generando empleos y prestando un servicio indispensable para nuestro país” Augusto Ramos

Al recortar los estímulos fiscales para el pago de peajes, se incrementan los costos de operación del transporte de carga.

Las empresas del ramo advierten que el aumento en los costos del flete se terminará trasladando a las cadenas productivas y, en última instancia, al precio de los productos para los consumidores finales.

La disminución del incentivo fiscal deja sin flujo financiero operativo principalmente a empresas medianas. Esto ha derivado en que algunos empresarios ya comiencen a reducir el tamaño de sus flotas y a suspender la contratación de nuevos conductores.

La CANACAR puntualizó que la medida no implica bloqueos de carreteras, sino la detención de unidades o la imposibilidad operativa de seguir circulando debido a la falta de liquidez y flujo financiero de las empresas medianas.

“Nosotros jamás vamos a ir en contra de... a violar la ley ni a bloquear porque eso es un impacto hacia todo el sector del país” Augusto Ramos

Paro de transportistas generaría severas afectaciones al país

Se advierte que la suspensión de actividades podría generar pérdidas de hasta 7 mil 000 millones de pesos diarios.

“Hoy en día tenemos ya empresas que tuvieron que reducir su flota vehicular... Hay empresas que dejaron de contratar conductores de estos vehículos” Augusto Ramos

El autotransporte moviliza más del 80% de las mercancías del país, representa cerca del 3.8% del PIB y genera más de 2 millones de empleos directos.

Un paro a nivel nacional causaría severas afectaciones en la logística, retrasando el abastecimiento de insumos y mercancías por vía terrestre.

En 2025, el sector pagó cerca de 49 mil millones de pesos en peajes y derechos federales, además de enfrentar presiones por el precio del diésel, inseguridad, extorsiones y un déficit de aproximadamente 90,000 operadores.

La dirigencia de CANACAR ha presentado propuestas alternativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y busca diálogo con el Senado antes de que la legislación quede ratificada.

“Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones” Augusto Ramos