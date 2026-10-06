Habitantes de El Balcón, Guerrero, protestaron por el secuestro de 7 campesinos, mientras que decenas de comunidades exigen que todos aparezcan con vida.

Las siete personas que permanecen presuntamente secuestradas por la Familia Michoacana desde el pasado 24 de septiembre, son:

Domingo Atanacio Quirino, de 50 años

Isidro Brito Arriola, de 32 años

Everardo León, de 17 años

Nicolás Atanacio González, de 75 años

Eulises Medrano López, de 26 años

José Leodanis Medrano López, de 24 años

Fidel Quirino Atanacio, de 54 años

Familia Michoacana exige el control de tierras para liberar a 7 campesinos

Este lunes 5 de octubre, decenas de campesinos a bordo de tractores marcharon para exigir la localización con vida de siete trabajadores del campo que permanecen desaparecidos desde el 24 de septiembre.

Los pobladores han calificado como nulos los esfuerzos para encontrar a los campesinos y confirmaron la liberación de Jordi Alberto, de 12 años, quien también había sido secuestrado hace siete días.

De acuerdo con versiones, el menor habría sido enviado con un mensaje para condicionar la entrega de los otros siete campesinos a cambio de que la Familia Michoacana pudiera tomar el control de la Sierra.

Habitantes de El Balcón protestan por 7 campesinos secuestrados (Especial)

Habitantes de El Balcón piden intervención de la ONU

A raíz del secuestro de 7 campesinos, los habitantes de El Balcón dieron a conocer que recurrirán a instancias internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH.

“Ante la falta de resultados, hemos comenzado a emprender acciones de la mano de las organizaciones internacionales de las que formamos parte, recurriendo a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y presentando las acciones correspondientes ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Habitante de El Balcón

Además, llamaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal para que despliegue a sus elementos y apoye en la búsqueda de estas siete personas que continúan desaparecidas.