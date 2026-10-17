Luego de 23 días secuestrados, seis campesinos de la comunidad de Puerto Grande, en Ajuchitlán del Progreso, lograron recuperar su libertad tras un operativo en esa entidad de Guerrero.

Elementos de Defensa y GN, en coordinación con la FGE Guerrero y SSP estatal, localizaron a seis personas reportadas como desaparecidas desde el pasado 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Gabinete de Seguridad

De acuerdo con autoridades, las seis personas se encuentran en buen estado de salud, recibieron alimentación y atención médica por parte del Ejército Mexicano.

Los ejidatarios señalaron que el secuestro de los campesinos —de los cuales uno sigue desaparecido— fue cometido por integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana.

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Desde el 24 de septiembre se reportó que ocho campesinos, entre ellos un menor de edad, fueron privados de la libertad a modo de extorsión por parte de La Familia Michoacana.

El menor fue liberado por sus captores y enviado con un mensaje para negociar la entrega de los otros siete campesinos, a cambio de que el grupo delictivo pudiera tomar el control de la Sierra.

Casi un mes después, los ejidatarios fueron localizados con vida por militares cerca de la comunidad de Puerto Grande, donde se les reportó con buen estado de salud.

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Las personas que fueron liberadas por presuntos miembros de la Familia Michoacana son:

Isidro Brito Arriola, de 32 años

Everardo León, de 17 años

Nicolás Atanacio González, de 75 años

Eulises Medrano López, de 26 años

José Leodanis Medrano López, de 24 años

Fidel Quirino Atanacio, de 54 años

Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, quien no figura en ninguno de los videos grabados por el presunto grupo criminal para incriminarse, continúa desaparecido.

Hasta ahora, se sabe que las seis personas localizadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias ministeriales.