La tormenta tropical Narda podría convertirse en un huracán el próximo martes 23 de septiembre, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que se mantienen alerta.

De acuerdo con la información, la tormenta tropical Narda se formó el domingo en el océano Pacífico, se desplaza hacia las costas de Guerrero y su paso afectará a al menos cuatro estados.

Tormenta tropical Narda será huracán el 23 de septiembre y afectará 4 estados

La tormenta tropical Narda podría convertirse en huracán este martes 23 de septiembre según la intensidad y trayectoria que presenta, y generará grandes precipitaciones en algunos estados.

Pese a que se pronostican afectaciones en varios estados del Pacífico, las entidades en las que se presentarán lluvias más intensas son las siguientes:

Guerrero (costa y este) Michoacán (oeste) Colima (costa) Jalisco (suroeste)

Hasta el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, Narda se localizaba a 85 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 365 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Tormenta tropical Narda (Captura de pantalla)

Autoridades piden tomar precauciones ante la tormenta tropical Narda, que podría llegar a huracán categoría 2, pues se prevén descargas eléctricas y un clima que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros, además de: