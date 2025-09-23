El huracán Narda, actualmente de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ocasionará lluvias fuertes, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en algunos estados de México.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Narda de categoría 1 podría afectar el martes 23 de septiembre de 2025 con lluvias fuertes a los estados de:

Michoacán

Colima

Jalisco

Los pronósticos indican que el huracán Narda podría aumentar a huracán de categoría 2 para el miércoles 24 de septiembre, a medida que se desplaza hacia el interior del Pacífico.

Temporada de lluvias no detuvo la sequía en México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Cuáles serán los efectos del huracán Narda categoría 1 en México?

Las autoridades reportan que el huracán Narda se localiza a 475 km al suroeste de Manzanillo, a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de 170 km/h.

Estas condiciones podrían generar precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y granizo, así como:

Encharcamientos

Inundaciones en zonas bajas

Deslaves

Crecida de ríos y arroyos

Protección Civil recomienda evitar zonas de riesgo, atender las indicaciones oficiales y mantenerse informados en los canales oficiales como Conagua.

Algunas de las medidas que se han adoptado en los estados con pronósticos de lluvias fuertes, son: