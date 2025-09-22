El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hoy domingo 21 de septiembre de 2025 sobre la formación de la Tormenta Tropical Narda en aguas del Pacífico mexicano; te decimos cuáles son los estados que afectará.

De acuerdo con el SMN, a cargo de Conagua, el centro de la Tormenta Tropical Narda se ubicó a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al momento la Tormenta Tropical Narda registra vientos máximos sostenidos de al menos 65 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 75 km/h, por lo que los estados que resultarán afectados serán:

  • Oaxaca
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Colima
  • Jalisco

El SMN alertó que la Tormenta Tropical Narda podría provocar aumento de oleaje y fuerza del viento en estas entidades, por lo que piden mantenerse alerta de los avisos de Protección Civil.

Tormenta Tropical Narda se forma en el Pacífico
Tormenta Tropical Narda se forma en el Pacífico (SMN)

Tormenta Tropical Narda: Estos estados provocará lluvias

El SMN informó que las grandes bandas nubosas de la Tormenta Tropical Narda, en aguas del Pacífico mexicano, provocará lluvias en al menos 3 estados:

Lluvias intensas

  • Oaxaca (zona este y costera)
  • Guerrero (sur)

Lluvias muy fuertes

  • Michoacán

El SMN puntualizó que las costas de Oaxaca y Guerrero podrían registrar olas de 2 y hasta 3 metros, por lo que piden mantenerse alejado de las playas en tanto dura la emergencia por la Tormenta Tropical Narda.

