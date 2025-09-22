El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hoy domingo 21 de septiembre de 2025 sobre la formación de la Tormenta Tropical Narda en aguas del Pacífico mexicano; te decimos cuáles son los estados que afectará.

De acuerdo con el SMN, a cargo de Conagua, el centro de la Tormenta Tropical Narda se ubicó a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al momento la Tormenta Tropical Narda registra vientos máximos sostenidos de al menos 65 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 75 km/h , por lo que los estados que resultarán afectados serán:

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

El SMN alertó que la Tormenta Tropical Narda podría provocar aumento de oleaje y fuerza del viento en estas entidades, por lo que piden mantenerse alerta de los avisos de Protección Civil.

Tormenta Tropical Narda se forma en el Pacífico (SMN)

Tormenta Tropical Narda: Estos estados provocará lluvias

El SMN informó que las grandes bandas nubosas de la Tormenta Tropical Narda, en aguas del Pacífico mexicano, provocará lluvias en al menos 3 estados:

Lluvias intensas

Oaxaca (zona este y costera)

Guerrero (sur)

Lluvias muy fuertes

Michoacán

El SMN puntualizó que las costas de Oaxaca y Guerrero podrían registrar olas de 2 y hasta 3 metros, por lo que piden mantenerse alejado de las playas en tanto dura la emergencia por la Tormenta Tropical Narda.