Tormenta tropical Mario: trayectoria y pronóstico para el 13 de septiembre 2025

La depresión tropical 13E pasó a convertirse en la tormenta tropical Mario; esta será su trayectoria y pronóstico para mañana sábado 13 de septiembre 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para México, en donde se explica los efectos que habrá en consecuencia de varios fenómenos meteorológicos, como la tormenta tropical Mario.

Asimismo se informó sobre la trayectoria que continuará la tormenta tropical Mario, como el pronóstico por sus efectos, durante el sábado 13 de septiembre 2025.

Tormenta tropical Mario: trayectoria para el 13 de septiembre 2025

Hasta las 18:00 horas de hoy viernes 12 de septiembre, la tormenta tropical Mario se localiza a 145 kilómetros al sur–sureste de Manzanillo, Colima, y a 170 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Durante la madrugada del sábado 13 de septiembre, la tormenta tropical Mario se desplazará rápidamente frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Horas más tarde continuará su trayectoria alejándose de Michoacán y situándose frente a Colima y Jalisco.

Tormenta tropical Mario (SMN)

Tormenta tropical Mario: pronóstico para el 13 de septiembre 2025

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que por la presencia de la tormenta tropical Mario, las bandas nubosas provocarán diferentes fenómenos durante la madrugada del sábado 13 de septiembre:

lluvias intensas en Jalisco

lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero

rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora

oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura

posible formación de trombas en las cosas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Al continuar su desplazamiento a lo largo del día, la tormenta tropical Mario, ya frente a Colima y Jalisco, generará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Jalisco, Colima y Michoacán.