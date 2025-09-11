Trayectoria de la depresión tropical 13-E en México: pronóstico actualizado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió este 11 de septiembre de 2025 el pronóstico actualizado que da cuenta de la trayectoria de la depresión tropical 13-E en México.

Según confirmó la comisión en sus redes sociales, la depresión tropical 13-E en México se localiza al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 km al sureste de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Además, informó que sus bandas nubosas generarán lluvias intensas en algunos estados, así como fuertes vientos y rachas sostenidas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 m en Oaxaca y Guerrero.

¿Cuáles serás los efectos de la depresión tropical 13-E en México? Este es el pronóstico actualizado

En su actualización de las 15:00 horas, la Conagua informó que la depresión tropical Trece-E provocará lluvias totales de 2 a 4 pulgadas, con cantidades locales de 6 pulgadas, en el suroeste de México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, la depresión tropical Trece-E conlleva un riesgo de:

Tormentas repentinas

inundaciones

Vientos racheados en la costa sur de México

Se informa que las condiciones climáticas de lluvia se mantendrán durante los siguientes días, por lo menos hasta el domingo 14 de septiembre de 2025.

¿En qué estados lloverá este 11 de septiembre de 2025?

Para las siguientes 24 horas se pronostican lluvias fuertes e intensas en los siguientes estados de México;

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Autoridades advierten por deslaves e inundaciones por la depresión tropical 13-E en México

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados de Guerrero y Oaxaca, segun advirtieron autoridades.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua.