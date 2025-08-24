El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la formación de la tormenta tropical Fernand; trayectoria prevista y los estados que tendrían lluvias mañana domingo 24 de agosto.

Tal como dio a conocer el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical Fernand se formó hoy sábado 23 de agosto, como parte de la temporada de huracanes 2025.

Acorde con la Conagua, la tormenta tropical Fernand es el sexto ciclón que se forma en el Atlántico de los 17 que se esperan, sin embargo, es el número 16 de esta temporada, de los 37 previstos.

Tormenta tropical Fernand: trayectoria domingo 24 de agosto 2025

Alrededor de las 15:00 horas de hoy sábado 23 de agosto se formó la tormenta tropical Fernand en el Atlántico Central, a 2 mil 660 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

Se espera que durante la madrugada domingo 24 de agosto la tormenta tropical Fernand se siga alejando de costas mexicanas y se encuentre a 2 mil 735 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Esta es la trayectoria prevista de la tormenta tropical Fernand mañana domingo 24 de agosto 2025 y días siguientes:

00:00 horas 24 de agosto 2025: tormenta tropical a 2 mil 735 km al este-noreste de Cancún

12:00 horas, 24 de agosto 2025: tormenta tropical a 2 mil 870 km al este-noreste de Cancún

00:00 horas del 25 de agosto 2025: tormenta tropical a 3 mil 015 km al este-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo

12:00 horas 25 de agosto 2025: tormenta tropical a 3 mil 190 km al noreste de Cabo Catoche

00:00 horas, 26 de agosto 2025: tormenta tropical a 3 mil 440 km al noreste de Cabo Catoche

12:00 horas, 26 de agosto 2025: tormenta tropical a 3 mil 790 km al noreste de Cabo Catoche

Para el 27 de agosto 2025 al mediodía se espera que Fernand se degrade a tormenta subtropical a 4 mil 775 km al noreste de Cabo Catoche, por lo mismo, no se acercará a las costas mexicanas.

Actualmente la tormenta tropical Fernand se desplaza hacia el norte a 24 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 65 y rachas de 85 km/h a 655 kilómetros al sur-sureste de la isla de Bermuda.

Tormenta tropical Fernand: trayectoria y estados afectados mañana 24 de agosto 2025 (SMN)

Tormenta tropical Fernand: Estados afectados 24 de agosto 2025

La Conagua también señala que la tormenta tropical Fernand no representa un peligro para México por lo que no se emitieron recomendaciones ni alerta por lluvias para mañana domingo 24 de agosto 2025.

Sin embargo, habrá lluvias mañana domingo 24 de agosto consecuencia no de la tormenta tropical Fernand, sino por un canal de baja presión y el paso de la onda tropical 25, que generarán lluvias.

Por lo mismo, habrá lluvias mañana domingo 24 de agosto 2025 en estos estados:

Lluvias intensas:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Lluvias muy fuertes:

Sonora

Zacatecas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Veracruz

Chiapas

Lluvias fuertes:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México (CDMX)

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Chubascos:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Asimismo, continuará el ambiente caluroso para mañana domingo 24 de agosto 2025, con temperaturas máximas de 45 grados Celsius en Baja California y Sonora, en donde también habrá posibles tolvaneras.