Teletón 2025 fue todo un éxito al superar su meta y ahora construirán un nuevo centro de rehabilitación en Colima.

A diferencia de años anteriores que se hacía en diciembre, la edición número 28 del Teletón se llevó a cabo el sábado 11 de octubre de 2025, sin embargo y pese al cambio de fecha se logró superar la meta.

Teletón 2025 logra superar la meta, pese al cambio de fecha

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, se mostró muy emocionado de que nuevamente lograron superar su meta.

Fernando Landeros recordó que su meta este año era recaudar 420 millones 770 mil 69 + 1 peso, cifra que superaron al alcanzar los 426 millones de pesos.

Durante su conversación, Fernando Landeros se mostró feliz pues recalcó que en está edición superaron por 6 millones de pesos la meta del año pasado.

Fernando Landeros resaltó que Teletón 2025 fue todo un éxito gracias a que:

Se reunieron 25 millones de pesos por hora durante la transmisión (más de un millón de dólares).

Se registraron 12.3 millones de donaciones en un solo día.

El éxito se logró a pesar de que el evento tuvo que cancelar actividades en lugares como Tamaulipas, Mazatlán y Los Cabos debido al mal tiempo.

Fernando Landeros destacó que en Teletón están cerca de atender al millón de niños.

Hoy es el Teletón, que además de atender a niños con discapacidad, atiende a niños con cáncer (Internet)

Tras el éxito de Teletón 2025, se abrirá un nuevo centro de rehabilitación en Colima

En su conversación con Ciro Gómez Leyva, Fernando Landeros se mostró agradecido por la “generosidad de millones de mexicanos” que año con año donan al Teletón.

Tras el anuncio de la inauguración de una instalación en Los Cabos, la Fundación Teletón ya tiene planeado establecer su centro rehabilitación número 28.

En está ocasión se va a construir en Colima, esperan que se pueda inaugurar en octubre del próximo año.

Fernando Landeros confesó que deberán adelantar los planes, por lo que ya tenía planeado viajar a Colima para ver terrenos y comenzar el proyecto arquitectónico.

Para Fernando Landeros éxito de Teletón se debe al esfuerzo de varias personas, tanto las que donan como las que trabajan día a día en el proyecto.