Las mañaneras de Xóchitl Gálvez han dado mucho de que hablar y esta vez, Tatiana Clouthier aseguró saber qué hay detrás de esta rueda de presa, las cuales han sido tildadas de igualitas a las de AMLO.

Y es que la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, comenzó su autodenominada “Conferencia de la Verdad”, el pasado lunes 29 de enero, levantando polémica por su similitud con las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Conferencia de la Verdad de Xóchitl Gálvez, se realizará 3 días a la semana a las 10:00 horas, durante el periodo de intercampaña rumbo a las elecciones México 2024, el cual culminará el 29 de febrero.

En dichos de la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) rumbo a las elecciones 2024, la mañanera tiene como objetivo “hablar de la realidad que pasa en México y darle voz a los ciudadanos que han sido abandonados”.

Sin embargo, Tatiana Clouthier tiene otra interpretación de las mañaneras de Xóchitl Gálvez; ¿qué hay detrás de estas conferencias igualitas a las de AMLO? Te damos los detalles de las fuertes declaraciones de la vocera de precampaña de Claudia Sheinbaum.

La Conferencia de la Verdad tendrá como objetivo hablar de la realidad que pasa en México y darle voz a los ciudadanos que han sido abandonados.



¡Bienvenidas y bienvenidos todos!https://t.co/YnrWB8IEOO pic.twitter.com/NPtp9ub8W6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 29, 2024

¿Qué hay detrás de las mañaneras de Xóchitl Gálvez? Tatiana Clouthier tiene la respuesta

De acuerdo con Tatiana Clouthier, lo que habría detrás de las mañaneras protagonizadas por Xóchitl Gálvez, es mera admiración al presidente AMLO y así lo insinuó mediante una publicación en su cuenta oficial de X, compartida el mismo día que iniciaron las “Conferencias de la Verdad”.

Esta indirecta bastante directa, fue lanzada por la integrante de campaña de Claudia Sheinbaum, mediante una cita al escritor y poeta Oscar Wilde.

“La imitación es la forma más sincera de admiración con la que puede pagar la mediocridad a la grandeza”, destacó Tatiana Clouthier al explicar por qué las mañaneras de Xóchitl Gálvez son igualitas a las de AMLO.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Tatiana Clouthier arremete contra Xóchitl Gálvez, pues luego de que la aspirante opositora retó a Claudia Sheinbaum a un debate fuera de los establecidos por el INE, la vocera le recriminó que no se confundiera, puntualizando que las candidatas “no son iguales”.

Antes de terminar el día dejaré por aquí esta frase de Oscar Wilde:



"La imitación es la forma más sincera de admiración con la que puede pagar la mediocridad a la grandeza."



El y la que entendió, entendió.

Buena noche. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) January 30, 2024

AMLO y Claudia Sheinbaum reaccionan a mañaneras de Xóchitl Gálvez

Por su parte, tanto el presidente AMLO como la candidata única de Morena de cara a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum, ya reaccionaron a las mañaneras que ha ofrecido Xóchitl Gálvez.

Respecto al titular del Ejecutivo Federal, declaró que la abanderada opositora debe exponer sus propuestas y no sólo dedicarse a atacar su administración y su proyecto político.

“Aprovecho para decirle a la candidata que no vaya a ser que sólo se dedique a atacarnos, tiene que presentar propuestas, que nos diga qué es lo que propone, cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel”, ironizó el mandatario AMLO.

Del lado de Claudia Sheinbaum, sostuvo que las mañaneras de Xóchitl Gálvez que hoy fueron criticadas por Tatiana Clouthier, continúan encapsulando al “pasado de corrupción” mientras que el movimiento que encabeza AMLO “representa la transformación”.

“Son dos proyectos, representan el pasado por más mañaneras, medianeras o como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México, eso es lo que está en este momento” Claudia Sheinbaum, candidata presidencial

AMLO en conferencia matutina presidencial (Moisés Pablo Nava / Moisés Pablo Nava)

Esto es lo que tienes que saber sobre las elecciones México 2024

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). En juego estarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños. en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429, están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez implementó sus mañaneras como parte de su estrategia para convertirse en la próxima presidenta de México, pero, ¿esto está funcionando a favor de la candidata presidencial? Te decimos cómo va en las encuestas rumbo a las elecciones 2024.

La encuesta MetricsMx reveló que la representante de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez , por más de 37 puntos porcentuales.

Así va la intención de voto de cara a las elecciones 2024: