Guadalupe Taddei reiteró ante consejeros electorales que no renunciará al Instituto Nacional Electoral (INE), sobre el argumento de que no cederá frente al “golpeteo político”.

El comentario habría ocurrido durante una reunión vía Zoom en la que se abordó las recientes críticas contra su gestión y las investigaciones por contrataciones del INE.

Sin embargo, hasta ahora ningún consejero electoral ha confirmado o descartado esta reunión en la que Guadalupe Taddei habría reiterado su permanencia en el Instituto Electoral.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Galo Cañas Rodríguez)

Guadalupe Taddei se dice “tranquila” y rechaza dejar su cargo en el INE

Según lo dado a conocer por El Universal, con acceso a la reunión privada de consejeros con Guadalupe Taddei, la consejera presidenta dijo que no renunciará para “proteger al INE”.

Incluso, habría dicho que las acusaciones en su contra responden a motivaciones políticas, con participación de dos medios de comunicación que se han encargo de difundir información en su contra.

A pesar de las supuestas evidencias que revelarían su relación personal con Alfredo Hernández Casillas, uno de los proveedores más importantes de materiales electorales, Guadalupe Taddei afirmó sentirse “tranquila”.

Los comentarios se dieron tras ausentarse de una reunión para analizar la selección de consejeros de los OPLE; más tarde, en una segunda comunicación, aseguró que no renunciará a la presidencia del INE.

José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE (Tomada de video)

ASF anuncia investigación por irregularidades en el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación para esclarecer presuntas irregularidades detectadas en el INE, en medio de los cuestionamientos por contratos y posibles conflictos de interés.

La revisión buscará determinar si existieron responsabilidades administrativas derivadas de las observaciones realizadas durante los procesos de fiscalización.

El anuncio ocurre mientras la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechaza las acusaciones en su contra y sostiene que los señalamientos forman parte de un “golpeteo político”.