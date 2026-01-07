Año con año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), actualiza los precios del pasaporte mexicano y para este 2026, ya dio a conocer cuáles son los costos de cada vigencia del documento.

Pasaporte mexicano (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Precios del pasaporte mexicano durante el 2026

A partir del 1 de enero del 2026, los precios del pasaporte mexicano aumentaron como ocurre año con año, pues quienes deseen tramitarlo deberán pagar estas cantidades por la vigencia que corresponda:

Pasaporte con vigencia de 1 año a 920 pesos

Pasaporte con vigencia de 3 años a mil 795 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años a 2 mil 440 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años a 4 mil 280 pesos

Se debe destacar que en comparación con las tarifas del documento durante el año pasado, el incremento en los costos fue de 35, 65, 90 y 160 pesos respectivamente.

Pasaporte mexicano 2026: estos son los requisitos para tramitarlo

Si estás pensando en realizar el trámite para obtener el pasaporte mexicano 2026, debes tener en cuenta que además del pago que corresponda, debes cumplir con varios requisitos.

En el caso de los adultos, la SRE establece en su página que los requisitos que deben presentar los solicitantes, se tratan de algún documento que acredite nacionalidad como estos:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización en caso de nacidos en otros país ya naturalizados

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Pasaporte mexicano ofertas (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Además, el interesado deberá presentar una identificación oficial vigente en original como el caso de la credencial del INE, la matrícula consular o en su defecto la licencia de conducir.

En lo que corresponde a los menores de edad, los documentos que se pueden presentar para acreditar nacionalidad como parte del trámite de expedición del pasaporte mexicano, son los siguientes:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana o certificado de matrícula consular

Asimismo, tienen que presentar una identificación oficial vigente como credencial escolar o kardex, así como una identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela.