Mauricio Cordero, secretario de Protección Civil de Chiapas, informó que el estado aún no cuenta con un sistema de alerta sísmica que envíe avisos a los teléfonos celulares de la población.

Ante la inquietud de la población sobre por qué no sonó la alerta sísmica en Chiapas por el sismo de magnitud 7.4, Mauricio Cordero anunció que ya se está trabajando en una solución tecnológica.

“Todavía en Chiapas no tenemos alertas, ya se contrató el proyecto, está por empezarse a instalar el próximo mes y a finales de año ya tendremos las alertas instaladas” Mauricio Cordero, Secretario de Protección Civil de Chiapas

Mauricio Cordero aclaró que la implementación de un sistema de alerta sísmica para dispositivos móviles es un proyecto activo que comenzará su despliegue el próximo mes, y se prevé que antes de concluir el año ya estén instalados.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en Chiapas por el sismo de magnitud 7.4?

La alerta sísmica no sonó en Chiapas durante el sismo de magnitud 7.4 reportado por el SSN, debido a que el estado aún no cuenta con la infraestructura de sensores necesaria.

Pese a ocupar el tercer lugar nacional en actividad sísmica, Chiapas no está integrado plenamente al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para dispositivos móviles.

SSN descarta sismo mayor al de magnitud 7.4 en Chiapas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El Secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero, reconoció que, a diferencia de estados como Oaxaca donde las alertas sí se activaron, Chiapas todavía no tiene instalados los sensores ni las antenas requeridas para enviar avisos a los teléfonos celulares.

“Justamente aquí (muestra un mapa en una pantalla) podemos ver el sistema de la plataforma SASMEX (Sistema de Alerta Temprana para Sismos) que se activaron las primeras alertas en Oaxaca que están instaladas” Mauricio Cordero, Secretario de Protección Civil de Chiapas

Adelantó que ya se ha contratado un proyecto para remediar esta situación. La instalación de los equipos está programada para comenzar el próximo mes (agosto de 2026).

Y se prevé que para finales de 2026 el sistema esté completamente instalado y funcional, lo que permitirá avisar a la población vía celular de manera oportuna ante futuros eventos telúricos.

“Ya las tendremos para que cuando sean los sismos en Chiapas podríamos avisar a la gente vía celular, en los teléfonos en tiempo y forma” Mauricio Cordero, Secretario de Protección Civil de Chiapas

Protección Civil de Chiapas informó que se trabaja para modernizar los protocolos de emergencia

De acuerdo con cifras oficiales, este 2026, Chiapas acumula 3 mil 470 movimientos telúricos , de más de 21 mil eventos en todo el país, ubicándose en tercer lugar después de Oaxaca y Guerrero que ocupan el segundo y primer lugar, respectivamente.

A través de las redes sociales, ciudadanos denunciaron que antes ni durante el sismo de magnitud 7.4 se escuchó la alerta sísmica pública, ni tampoco sonaron los teléfonos celulares para avisar del fenómeno.

Es por ello que Mauricio Cordero destacó que se está trabajando para modernizar los protocolos de emergencia y brindar una respuesta más ágil a la población ante desastres naturales.