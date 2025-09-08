Un sismo se registró a las 16:33:31 horas del 8 de septiembre del 2025 con epicentro en Oaxaca.

El temblor no activó la alerta sísmica en algunas zonas de la CDMX.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional el sismo tuvo magnitud 5.1 y tuvo su epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 08/09/25 16:33:23 Lat 16.25 Lon -98.12 Pf 16 km pic.twitter.com/STaXXP8JjD — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2025

El Sistema de Alerta Mexicano informó que el sismo detectado hoy a las 16:33:31 hrs. no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

No obstante, personas en la CDMX aseguran que sí se activaron algunas alertas en calles y edificios así como en aplicaciones.

sismo hoy 8 de septiembre (Cortesía)

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, explicó por qué la alerta sísmica no se activó en la CDMX durante el sismo de hoy 8 de septiembre:

La activación de la Alerta Sísmica opera mediante un proceso automático que considera la distancia e intensidad. Conoce cómo funciona el sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5

Cuándo se activa la Alerta Sísmica en CDMX, informa el C5 (Cortesía)

