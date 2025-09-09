El 8 de septiembre de 2025 se registró un sismo en Oaxaca. Aunque no pasó a mayores, consiguió que en redes sociales se hablara de ‘Septiemble’ en memes.

Pues no olvidemos que para muchos mexicanos, septiembre es el mes de los temblores.

‘Septiemble’ en memes (Especial)

‘Septiemble’ en memes (Especial)

‘Septiemble’ en memes desbloquea el miedo de los mexicanos

Aunque no hay pruebas reales de que septiembre sea un mes de sismos, en redes sociales el miedo está a flor de piel con ‘Septiemble’ en memes.

Ya que la mayoría de ‘Septiemble’ en memes nos muestran imágenes o GIFS de cómo la gente en México tiene miedo de este preciso mes del año.

Recordando que siempre ha habido temblores de mayor o menor intensidad durante esta época del año, algo que no agrada mucho a los mexicanos.

Principalmente, a aquellos que viven en las costas del sur y en el centro del país, que es donde por lo general se producen los temblores que impactan en México.

Tal fue el caso del sismo en Oaxaca del 8 de septiembre de 2025, el cual tuvo su epicentro den la costa de este Estado.

#AlertaSísmica

Agradezco que suene pero no mms

Ya estamos en el mes en el que retiemble su centro la tierra pic.twitter.com/glC6bhK2VF — 𝓓𝓮𝓻𝓲𝓷 (@Lpmcswn) September 8, 2025

#AlertaSísmica

Ya va a empezar Septiembre con el grito antes de tiempo. pic.twitter.com/WVWCfY9Fut — Jacqueline Ramírez (@JacquelineRamr1) September 8, 2025

‘Septiemble’ en memes (especial)

‘Septiemble’ en memes (Especial)

‘Septiemble’ en memes (Especial)

Los bolillos no pueden faltar en ‘Septiemble’ en memes

Otra cosa que se recuerda en ‘Septiemble’ en memes es tener una dotación de bolillos a la mano para combatir el susto.

No olvidemos que popularmente se tiene la creencia de que un bolillo siempre ayuda para “combatir” el miedo, algo que es recurrente en septiembre.

Más allá de los memes y las bromas, las autoridades recomiendan a la población estar el pendiente de los sismos, teniendo siempre a la mano las alertas al respecto.

Además de siempre guardar la calma y atender todas las indicaciones del personal capacitado para evitar cualquier incidente durante un temblor.

Recuerda también que no hay datos científicos que respalden que los sismos sean más frecuentes en septiembre.

‘Septiemble’ en memes (Especial)