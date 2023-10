El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció por los señalamientos en contra de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En la conferencia mañanera de hoy 2 de octubre, AMLO pidió que la presunta relación entre Omar García Harfuch y Genaro García Luna, así como con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sea analizada por el pueblo.

En ese sentido, el presidente de México pidió que el pueblo “decida” sobre Omar García Harfuch y si es “tan malo” o no.

Su mención se da a unos días de que el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue nombardo uno de los 4 asipirantes a la candidatura de Morena por el gobierno de la CDMX.

Ante el presunto vínculo entre Omar García Harfuch y el ex titular de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, AMLO pidió que el pueblo sea quien decida.

Ello debido a que Genaro García Luna se encuentra preso en Estados Unidos, señalado por tener vínculos con el narcotrafico y cometer lavado de dinero.

No obstante, el presidente de México indicó que él ya no se puede meter en lo relacionado con las y los aspirantes a las candidaturas de Morena para las elecciones 2024, pues “ya entregó el bastón de mando” del movimiento.

Por ello, pidió que se deje que el pueblo de México decida si quieren o no a García Harfuch como candidato de Morena , ello a través de la encuesta que realizará el partido para designar a su perfil.

“Yo ya no puedo meterme en estos asuntos, yo ya entregué el bastón de mando del movimiento de trasformación... pero por qué no dejamos estas cosas al pueblo”.

Asimismo, AMLO pidió que en caso de que existan pruebas de los presuntos nexos que tuvo o tiene Omar García Harfuch con Genaro García Luna se presenten ante las autoridades.

Pues afirmó que si es tan malo se debe proceder de manera legal, ya que, según sus palabras, su administración no protege a nadie y no existe la impunidad.

De esa manera, el presidente refirió:

“Si es tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, está despierto y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. ¿Por qué si esta persona está involucrada en lo que se le acusa no se presentan denuncias? Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie, no somos iguales”

AMLO