Cada 26 de julio se conmemora el Día Internacional del Abuelo, una fecha dedicada a reconocer la importancia de los abuelos dentro de las familias y la sociedad.

Sin embargo, en México esta celebración del Día del Abuelo también tiene un segundo momento en el calendario: el 28 de agosto, lo que suele generar dudas entre quienes buscan saber cuál es el día oficial.

¿Por qué el Día del Abuelo se celebra el 26 de julio y el 28 de agosto en México?

Existen dos fechas en las que se conmemora el Día del Abuelo: el 26 de julio y el 28 de agosto pero, ¿por qué?

La razón es que ambas fechas tienen un origen distinto. Mientras el 26 de julio corresponde a una conmemoración de carácter internacional y religioso, el 28 de agosto fue adoptado por México para reconocer a las personas adultas mayores y destacar su papel dentro de la sociedad desde hace más de tres décadas.

El 26 de julio coincide con la festividad católica de San Joaquín y Santa Ana, considerados los abuelos de Jesús, motivo por el que esta fecha fue elegida como el Día Internacional del Abuelo y es celebrada en diversos países de América Latina.

San Joaquín y Santa Ana (Especial)

Por su parte, en México, el 28 de agosto se estableció como la fecha oficial para homenajear a las personas mayores, una decisión vinculada a las iniciativas impulsadas desde 1982 para reconocer a este sector de la población.

Con el paso de los años, la conmemoración evolucionó del llamado Día del Anciano al actual Día Nacional de las Personas Mayores, aunque popularmente continúa siendo conocido como el Día del Abuelo.

Así, ambas fechas conviven en el calendario: el 26 de julio como una celebración internacional ligada a la tradición católica y el 28 de agosto como la conmemoración oficial en México para reconocer la experiencia, el legado y la contribución de las personas adultas mayores.