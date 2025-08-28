Te revelamos la canción más bonita en YouTube para dedicar en el Día del Abuelo en México, el 28 de agosto.

Si quieres dar un lindo detalles en el Día del Abuelo en México, YouTube tiene un tema perfecto.

La canción más bonita en YouTube para dedicar en el Día del Abuelo en México

“Mi viejo” es la canción más bonita en YouTube para dedicar en el Día del Abuelo en México.

El tema desde su publicación en YouTube acumula un total de 12 millones 257 mil 97 visualizaciones.

Cabe mencionar que “Mi Viejo” es una canción cuya letra es del poeta y periodista José Tcherkaski.

El cantautor Piero -de 80 años de edad- crearía la melodía y se convertiría en el interprete más popular de dicha canción.

Sin embargo, Vicente Fernández lanzaría su propia interpretación de “Mi Viejo” en un álbum homónimo grabado en 1985, aunque lanzado hasta 1991.

Con su particular voz, Vicente Fernández le da un matiz distinto al tema que rinde un homenaje al padre mayor.

Vicente Fernández (Agencia México)

Letra completa de “Mi Viejo”, canción para dedicar en el Día del Abuelo en México

Así es la letra competa de “Mi Viejo”, canción de Vicente Fernández para dedicar a nuestros seres queridos en el Día del Abuelo en México:

“Es un buen tipo mi viejo

Que anda solo y esperando

Tiene la tristeza larga

De tanto venir andando

Yo lo miro desde lejos

Pero somos tan distintos

Es que creció con el siglo

Con tranvía y vino tinto

Viejo Mi querido viejo

Ahora ya caminas lento

Como perdonando el viento

Yo soy tu sangre, mi viejo

Soy tu silencio y tu tiempo

Él tiene los ojos buenos

Y una figura pesada

La edad se le vino encima

Sin carnaval ni comparsa

Yo tengo los años nuevos

Mi padre los años viejos

El dolor lo lleva dentro

Y tiene historia sin tiempo

Viejo Mi querido viejo

Ahora ya caminas lento

Como perdonando al viento

Yo soy tu sangre, mi viejo

Soy tu silencio y tu tiempo

Yo soy tu sangre, mi viejo"