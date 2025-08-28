Te revelamos la canción más bonita en YouTube para dedicar en el Día del Abuelo en México, el 28 de agosto.
Si quieres dar un lindo detalles en el Día del Abuelo en México, YouTube tiene un tema perfecto.
La canción más bonita en YouTube para dedicar en el Día del Abuelo en México
“Mi viejo” es la canción más bonita en YouTube para dedicar en el Día del Abuelo en México.
El tema desde su publicación en YouTube acumula un total de 12 millones 257 mil 97 visualizaciones.
Cabe mencionar que “Mi Viejo” es una canción cuya letra es del poeta y periodista José Tcherkaski.
El cantautor Piero -de 80 años de edad- crearía la melodía y se convertiría en el interprete más popular de dicha canción.
Sin embargo, Vicente Fernández lanzaría su propia interpretación de “Mi Viejo” en un álbum homónimo grabado en 1985, aunque lanzado hasta 1991.
Con su particular voz, Vicente Fernández le da un matiz distinto al tema que rinde un homenaje al padre mayor.
Letra completa de “Mi Viejo”, canción para dedicar en el Día del Abuelo en México
Así es la letra competa de “Mi Viejo”, canción de Vicente Fernández para dedicar a nuestros seres queridos en el Día del Abuelo en México:
“Es un buen tipo mi viejo
Que anda solo y esperando
Tiene la tristeza larga
De tanto venir andando
Yo lo miro desde lejos
Pero somos tan distintos
Es que creció con el siglo
Con tranvía y vino tinto
Viejo Mi querido viejo
Ahora ya caminas lento
Como perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Él tiene los ojos buenos
Y una figura pesada
La edad se le vino encima
Sin carnaval ni comparsa
Yo tengo los años nuevos
Mi padre los años viejos
El dolor lo lleva dentro
Y tiene historia sin tiempo
Viejo Mi querido viejo
Ahora ya caminas lento
Como perdonando al viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo"