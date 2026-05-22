La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa de Morena para integrar como causal de anulación de elecciones la injerencia extranjera.

Claudia Sheinbaum compartió que Ricardo Monreal le envió una carta para informarle de su iniciativa presentada en el periodo extraordinario, reforma que calificó como “buena”.

“En México decidimos los mexicanos”: Sheinbaum respalda Iniciativa de anulación por injerencia extranjera

Claudia Sheinbaum señaló que le parece muy bien que se haya propuesto agregar una causal para la anulación de elecciones al artículo 21 fracción VI de la Constitución.

De acuerdo con la presidenta, esta iniciativa para anular elecciones por injerencia extranjera es una manera más de asegurar que “en México decidimos los mexicanos”.

“Ayer me mandó una nota Ricardo Monreal de que estaba promoviendo eso, que qué me parecía…me parece bien la verdad, creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que, de aprobarse, el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueden anular una elección de probarse injerencia de otros países.

“Lo que dice la iniciativa es que si se demuestra que hay injerencia de otros países en las elecciones pues que sea para el INE o para el Tribunal un asunto de nulidad de la elección, yo creo que está bien” Claudia Sheinbaum

Morena propone reforma para anular elecciones en caso de injerencia extranjera

Ricardo Monreal, diputado de Morena, presentó al periodo extraordinario del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al artículo 41, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa de Morena busca adicionar un cuarto inciso sobre la causal de una anulación de elecciones.

De acuerdo con la propuesta, se busca adicionar a dicho artículo un inciso “d” que manifieste como causal de nulidad de unas elecciones la “intervención extranjera”.

De acuerdo con Ricardo Monreal, “dado el contexto actual” resulta pertinente incluir esta nueva causal para anular una elección, siempre que se acredite la intervención extranjera en una elección.