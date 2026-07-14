Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico México-Japón, al embajador Kozo Honsei y a integrantes de la Federación Empresarial de Japón.

A través de redes sociales, la presidenta Sheinbaum destacó que la reunión se realizó para conversar sobre las inversiones con Japón, cuyas empresas generan cerca de 350 mil empleos directos en México.

“En nuestro país existen mil 600 empresas japonesas que generan 350 mil empleos directos”. Claudia Sheinbaum

Sheinbaum recibe a Seiji Kuraishi y Kozo Honsei en Palacio Nacional (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum se reúne con Seiji Kuraishi y Kozo Honsei en Palacio Nacional

Este lunes 13 de julio, Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Seiji Kuraishi y Kozo Honsei como parte de una reunión de trabajo bilateral con empresarios de Japón.

Sheinbaum publicó en redes que el tema principal de la reunión fueron los planes de inversión en México, pero no dio a conocer más detalles sobre los acuerdos alcanzados o los temas específicos abordados.

La delegación japonesa sostuvo también una reunión en la Secretaría de Economía, donde se resaltó la importancia de reforzar la presencia de empresas niponas en México, así como los proyectos de inversión.

En esta reunión participaron Marcelo Ebrard, Kozo Honsei; y Seiji Kuraishi, así como CEO y representantes de:

Honda Motor

All Nippon Airways

ANA Holdings

Toyota Motor de México

NSK

Panasonic Holdings

Mazda

Mitsubishi Electric Automotive

Nissan Mexicana

Mitsubishi de México