La presidenta Claudia Sheinbaum compartió la estrategia para financiar los programas sociales en su gobierno, sin aumento de impuestos.

“No ha habido un aumento de impuestos como tal y no va a haber” Claudia Sheinbaum

Desde la mañanera del 7 de septiembre, la presidenta reiteró que los programas de Bienestar son sostenibles gracias a mayores ingresos, pero sin aumento de impuestos.

La estrategia del gobierno de Sheinbaum para los programas sociales

Claudia Sheinbaum compartió que los programas sociales de su gobierno se mantendrán sin problema gracias a la estrategia que se presentará en el Paquete Económico.

“¿Qué permite que eso se realice? Uno, mayores ingresos sin aumento de impuestos” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, hasta el momento sólo se ha incrementado el IEPS a bebidas azucaradas; sin embargo, resaltó que no fue con fines recaudatorios, sino para evitar el consumo excesivo de refrescos.

Asimismo, compartió que se han impuesto aranceles a productos de países “con los que no tenemos tratado comercial”.

Por otra parte, resaltó que también se está trabajando para reducir la evasión fiscal ya que existen muchas empresas que realizan facturas falsas.

“Lo que estamos buscando es la reducción de la evasión fiscal porque lamentablemente, con todo el trabajo que han hecho la Fiscalía y el SAT, todavía hay factureras” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que desde las instituciones de gobierno no se han hecho ninguna clase de aumentos salariales en términos reales.

Esta medida ha permitido ahorros al erario, estrategia con la que se financian también los programas sociales de su mandato, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum.