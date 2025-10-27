Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, confirmó acuerdo histórico con productores de maíz blanco en México ante protestas.

El 27 de octubre de 2025, productores de maíz blanco se manifestaron para exigir un aumento en el precio de su producto por tonelada.

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural llega a acuerdo con productores de maíz blanco

Tras horas de protestas en distintos estados por parte de productores de maíz blanco, Julio Berdegué confirmó que llegó a un acuerdo con los agricultores.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural compartió un video en redes sociales, para anunciar que llegó a un acuerdo con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Informo que en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán implementaremos un precio para el maíz blanco de esas tres entidades de $6,050 pesos por tonelada. Además, un crédito con una tasa máxima de 8.5% de interés anual con un seguro… pic.twitter.com/GXnZPWXhMF — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) October 27, 2025

La tonelada de maíz blanco costará 6 mil 050 pesos, mil 150 pesos menos de lo que pedían los productores, quienes solicitaban 7 mil 200 pesos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural otorgará créditos a los productores de maíz blanco, con una tasa máxima de 8.5% de interés anual y un seguro agropecuario.

Julio Berdegué mencionó que agricultores de maíz blanco de Guanajuato, Jalisco y Michoacán podrán registrarse en unos días para acceder a los nuevos apoyos.

Además, cada gobierno de los tres estados publicará la mecánica para el acceso a los acuerdos.

“Gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario, para completar el precio indicado. Julio Berdegué

El secretario de Agricultura resaltó que el aumento a la tonelada de maíz blanco es superior al que se ofrece en mercados internacionales.

Agricultores rechazan acuerdo entre Berdegué y gobierno de 3 estados

Productores de maíz blanco del Bajío no están de acuerdo con el acuerdo entre Julio Berdegué y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Los agricultores no aprueban el aumento de compra de la tonelada de maíz a solo 6 mil 050 pesos, por lo que amenazaron con hacer bloqueos en las principales carreteras de 24 estados.

La reunión entre los líderes de productores de maíz blanco y Julio Berdegué duró tres horas, pero no llegaron a un acuerdo que cumpliera con las exigencias de los agricultores.

Productores de maíz blanco ya comenzaron a bloquear vialidades en Guanajuato y Jalisco.