Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), celebró la publicación de la nueva Ley de Cafeticultura que dijo impulsa el café mexicano y da beneficios a productores.

“Por primera vez tendremos en nuestro país un marco jurídico integral… se ordena la cadena y se reducen desequilibrios que hay…” Julio Berdegué. Sader

Agregó que se trata de una nueva ley moderna que ordena y fortalece el sector cafetalero en México y ordena la cadena cafetalera desde la producción hasta la comercialización.

Ley de Cafeticultura beneficiará a productores con prácticas sustentables

Julio Berdegué dijo que la nueva Ley de Cafeticultura va a impulsar a quienes produzcan café sustentable y usen practicas agroecológicas.

También se van a apoyar los sistemas tradicionales agroforestales que conservan el suelo, el agua y la biodiversidad.

El café mexicano entra en una nueva etapa. ☕



Se publicó una nueva Ley de Cafeticultura que ordena y fortalece toda la cadena del café, desde el campo hasta la taza:



📊 Costos de referencia para garantizar precios justos

🌱Protección y fomento para cultivos con prácticas…

Ley de Cafeticultura se centrará en precios de referencia

Julio Berdegué destacó que se creará un Sistema Nacional de Información para tomar mejores decisiones.

Sobre todo, habrá un Comité de Seguimiento de precios, con precios de referencia a fin de tener un mercado más justo y equilibrado.

Ello ayudará a negociar con claridad y datos confiables respecto a precios, costos y mercados.