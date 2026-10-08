Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que desde el Gabinete de Seguridad se está investigando el video viral que muestra probable presencia de integrantes de cárteles mexicanos en la guerra en Ucrania.

“Sí, lo presentaron en el Gabinete de Seguridad y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no… más bien son reclutados… pueden ser reclutados por una empresa privada…. por algún ejercito… se está revisando el caso pero son reclutamientos…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo que se investigan varios elementos del caso como:

Si los videos son reales

Si son mexicanos quienes parece en los videos

Si son mexicanos pertenecientes a cárteles del narcotráfico

Cómo son reclutados

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que en todo caso serían reclutamientos y se investigan si los hace una empresa, un ejército o cualquier otra organización.

📹 ¿Sicar1os mexicanos del CJNG y la Chapiza en la guerra de Ucrania?



Circula un video de un presunto campamento militar en Ucrania donde supuestamente coinciden integrantes del CJNG y "La Chapiza".

Especialistas y reportes especulan que el conflicto bélico estaría sirviendo a… pic.twitter.com/iF0rlXECD2 — La Hora (@LaHoraMX) October 5, 2026

Sheinbaum se pronuncia sobre video viral de presuntos mexicanos en guerra de Ucrania

En esta semana se hizo viral un video en el que hombres latinoamericanos estarían en combate como parte del Ejército de Ucrania, el cual ya conoce la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el video se escucha a un hombre decir “saliendo de una misión ala verga” y otro le responde “pura chapiza y puro Cártel Jalisco cuatro letras a la verga”, en referencia al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo en Ucrania estaría conformado por hombres de México, Colombia y Panamá. En el caso de Colombia y Panamá medios han documentado reclutamiento tanto para el ejercito de Ucrania y como el de Rusia.

Estas personas serían llevadas a primera línea de guerra, algunos de ellos muertos sin que sus familias puedan recuperar los cuerpos ni vuelvan a saber de ellos.

Sheinbaum por pedir confirmación a Ucrania de mexicanos en la guerra

Claudia Sheinbaum dijo que aún no contacta con Ucrania pero en caso de requerirlo sería a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La cancillería Colombiana ha publicado que se han hecho 752 solicitudes de asistencia consular por ciudadanos reclutados en Ucrania o sus familias desde Colombia y en el caso de Rusia las solicitudes de asistencia consular son 721, ambas cifras publicadas a inicios de septiembre de 2026.

En el caso de Panamá, a finales de julio de 2026, su canciller Juan Carlos Orillac, reportó que hasta esa fecha había 15 denuncias de panameños desaparecidos en ambos países y al menos uno de ellos muerto.

La problemática va de un tema de reclutamiento masivo con engaños y hasta las versiones de la firma de un contrato de carácter voluntario e individual.