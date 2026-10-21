El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia acusó a funcionarios del gobierno de Ucrania de colaborar con cárteles del narcotráfico mexicanos, al afirmar que entrenó a sicarios en el uso de drones.

Por medio de un comunicado, afirmó que al menos 80 sicarios de cárteles mexicanos habrían recibido capacitación en Ucrania, financiada con recursos provenientes del tráfico de sustancias ilícitas.

La inteligencia rusa añadió que los hallazgos podrían complicar la relación de Ucrania con Estados Unidos, debido a que consideró que comprometen potencialmente el apoyo político de Washington.

Rusia acusa a Ucrania de entrenar a cárteles mexicanos en el uso de drones (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Rusia afirma que Ucrania entrenó a sicarios mexicanos

La Oficina de Prensa del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de la Federación de Rusia alertó por un nuevo “motivo de pánico” al asegurar que Ucrania ha entrenado a sicarios mexicanos.

En su comunicado señaló que agencias de seguridad estadounidenses habrían detectado la presencia de miembros de cárteles mexicanos en territorio ucraniano, en investigaciones sobre el narcotráfico.

Al respecto, aseveró que al menos 80 sicarios de grupos criminales recibieron capacitación directa de las fuerzas armadas locales, enfocándose en el ensamblaje y pilotaje de drones.

Asimismo, la inteligencia rusa sostuvo que el pago por estas capacitaciones tácticas se realizó con fondos provenientes de la venta de sustancias ilícitas en el mercado de Estados Unidos.

En su denuncia, las autoridades rusas también indicaron que los recursos presuntamente terminaron en manos de funcionarios de alto nivel cercanos a la administración del presidente Volodímir Zelenski.

En el reporte se asevera que la formación de operadores de drones FPV para el crimen organizado constituye un peligro directo para los agentes antinarcóticos que patrullan la frontera estadounidense.

Rusia advierte por posible distanciamiento entre Ucrania y Estados Unidos

Al denunciar la supuesta capacitación de Ucrania a sicarios de cárteles mexicanos, Rusia advirtió sobre posibles tensiones en las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Zelenski y Estados Unidos.

Sobre el punto, se indica que las autoridades en Kiev temen que los señalamientos debiliten la alianza con Washington, al sumarse a críticas previas sobre manejo de recursos y decisiones estratégicas.

Asimismo, el informe de Moscú argumenta que el descontento estadounidense por la falta de procesos electorales y desacuerdos en infraestructura energética aceleraría un desgaste en la relación bilateral.

Finalmente, se asegura que la acumulación de factores políticos y seguridad podría colmar la paciencia de la administración estadounidense e impulsaría un eventual retiro de su respaldo internacional.