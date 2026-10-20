El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia acusó a Ucrania de entrenar a al menos 80 integrantes de cárteles mexicanos en el ensamblaje y manejo de drones de combate, según un comunicado difundido por la dependencia rusa.

De acuerdo con la versión de Moscú, integrantes de organizaciones criminales mexicanas habrían viajado a Ucrania para aprender a operar aeronaves no tripuladas en escenarios de combate.

Sin embargo, el comunicado no presenta pruebas que permitan corroborar de manera independiente esta acusación.

Rusia vincula a cárteles mexicanos con el uso de drones ucranianos

La Oficina de Prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa aseguró que el entorno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habría tenido conocimiento de que agencias policiales estadounidenses investigaban presuntos vínculos entre representantes de Kiev y los cárteles mexicanos de la droga.

Según el comunicado ruso, estas organizaciones criminales llevarían tiempo enviando integrantes a Ucrania para recibir capacitación sobre el ensamblaje y la operación de drones en combate.

La dependencia afirmó que al menos 80 personas habrían recibido este tipo de entrenamiento en las fuerzas armadas ucranianas.

El documento también sostiene que funcionarios cercanos a Zelenski habrían recibido pagos por esta supuesta capacitación con recursos procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos.

Rusia advierte sobre riesgos para agentes estadounidenses

El Servicio de Inteligencia Exterior ruso afirmó que la presunta capacitación de integrantes de los cárteles en el manejo de drones FPV —aeronaves no tripuladas controladas mediante una cámara que transmite imágenes en primera persona— podría poner en riesgo a agentes estadounidenses que participan en operaciones antinarcóticos cerca de la frontera con México.

La dependencia también sostuvo que la supuesta cooperación entre funcionarios ucranianos y organizaciones criminales podría perjudicar la trayectoria política de Zelenski y afectar la relación de su gobierno con Washington.

En su comunicado, Moscú relacionó estas acusaciones con otros señalamientos contra las autoridades ucranianas, entre ellos presuntos actos de corrupción, las operaciones contra refinerías de petróleo rusas y la falta de elecciones.

Finalmente, el servicio de inteligencia ruso afirmó que el entorno de Zelenski teme que la acumulación de estos factores provoque que la Casa Blanca retire su respaldo a Ucrania.