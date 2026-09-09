Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó la recepción de tres iniciativas enviadas el martes 8 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Ricardo Monreal, se trata de:

Reforma a la Ley Aduanera.

Nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catrastral y Registral.

Nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Sheinbaum envía tres iniciativas a la Cámara de Diputados: reforma a la Ley Aduanera y dos nuevas leyes (Captura)

¿Qué proponen las tres iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados?

Dentro de las iniciativas enviadas por la presidenta Sheinbaum a la Cámara de Diputados, destaca la modificación integral a las disposiciones vigentes de la Ley Aduanera.

El documento, compartido por el diputado Ricardo Monreal, señala que dicha reforma está orientada a perfeccionar los esquemas de fiscalización y agilizar los procedimientos del comercio exterior.

Respecto a la creación de la Ley para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, se trata de un proyecto técnico diseñado para articular los registros patrimoniales y catastrales entre las entidades federativas y los municipios del país.

El paquete de reformas incluye la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, un marco normativo enfocado en estructurar los servicios financieros cibernéticos y elevar la seguridad en las transacciones electrónicas.

Ricardo Monreal precisó que atenderán estos proyectos con responsabilidad, manifestando su compromiso de evaluar minuciosamente las propuestas.

Esto con el fin de desahogar el procedimiento constitucional pertinente en Comisiones, para que posteriormente, las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum sean entregadas al Pleno de la Cámara de Diputados.