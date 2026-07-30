Las estimaciones publicadas por el INEGI adelantan que el PIB creció un 1.5% en el segundo trimestre del año, lo que representa una aceleración en la economía mexicana.

El reporte también indica que el gasto en desarrollo social aumentó 9.7% anual, mientras que la deuda pública se mantuvo estable al ubicarse en un 51% del PIB.

Este repunte en la economía de México fue gracias al impulso de las exportaciones, que alcanzó un nivel récord a pesar de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Economía mexicana acelera: PIB crece 1.5% en el segundo trimestre (© MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Exportaciones impulsaron el crecimiento de la economía mexicana

Según el INEGI, el PIB aumentó 1.5% en el segundo trimestre del año en comparación con el desempeño registrado en el primer trimestre, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Si estas cifras son confirmadas en la lectura final de la evolución económica, se superaría la estimación anterior de 0.6%, que fue registrada entre enero y marzo de este año.

El crecimiento de la economía mexicana fue gracias al impulso extraordinario de las exportaciones, que alcanzaron niveles récord pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos.

En junio, las ventas externas crecieron más de 34% anual, lo que prácticamente duplicó el superávit comercial y permitió compensar la debilidad de la inversión fija bruta, que acumulaba 19 meses de caídas.

Mexico aumenta exportaciones (Michelle rojas)

Sector primario presentó el mayor crecimiento trimestral

La información del INEGI señala que fueron las actividades primarias las que mostraron el mayor dinamismo en el trimestre, al conseguir un crecimiento de 3.3% respecto del observado en el primer cuarto del año:

Agricultura

Pesca

Ganadería

Mientras, las actividades secundarias registraron un avance de 1.6% respecto del trimestre previo: