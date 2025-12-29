La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se burló de la “rebelión interna” que Marx Arriaga Navarro está llamando a hacer dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Claudia Sheinbaum aseguró que el poder de la Cuarta Transformación no lo tiene una sola persona sino “el pueblo de México”. Además de que apoyó la libertad de pensamientos.

Claudia Sheinbaum habla del llamado de Marx Arriaga para defender a la SEP

Después del llamado que Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos, hizo sobre los libros gratuitos de la SEP el 25 de diciembre, la presidenta de México fue cuestionada al respecto.

Claudia Sheinbaum se burló de que llamaran “rebelión interna” a los “Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos”, que Marx Arriaga quiere hacer en la SEP.

“¿Cuál rebelión interna? Cuál rebelión interna (...) Es normal que haya debate interno (...) Está bien que haya ideas distintas, lo que es importante es que se trabaje en equipo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Marx Arriaga Navarro, durante la presentación de los nuevos libros de la SEP en Palacio Nacional (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

Fue así que aseguró que el poder de la Cuarta Transformación no está en manos de una sola persona, sino “del pueblo” de México

“Una persona no puede ser portadora de las ideas de la cuarta transformación ¿saben quién es el único? El pueblo de México, es quien nos ve, quien nos mira, quién ve lo que hacemos (...) Nadie es portador de la verdad absoluta de la cuarta transformación, nadie”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, negó que exista un interés en privatizar la educación en México asegurando que el objetivo es “que todos tengan acceso”.

Asimismo, señaló que “depende” de Marx Arriaga la decisión de seguir en su cargo actual en la SEP pese a que no está de acuerdo en cómo lo está llevando Mario Delgado y el rumbo de Morena en la presidencia actual.

Claudia Sheinbaum habla del trabajo de Mario Delgado en la SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum habló de las acusaciones de Marx Arriaga sobre la SEP y su gobierno, defendiendo el trabajo que hace Mario Delgado.

Claudia Sheinbaum aseguró que “es normal” que exista “debate interno” en la SEP sobre el trabajo que se está haciendo, sosteniendo que el papel de Mario Delgado frente a esta institución “es muy buen trabajo”.