Claudia Sheinbaum habló de los logros que ha tenido como la primera presidenta de México y tras pronunciar “no llego sola, llegamos todas” en su toma de protesta el 1 de octubre de 2024.

“Hoy son 24 mujeres en el calendario cívico. ¡No había una sola mujer en el calendario cívico, solo hombres! Como si solo hubiera héroes y no heroínas de la patria”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México subrayó que el calendario cívico de México, hecho por la Secretaría de Gobernación (Segob) ahora tiene a 24 mujeres en él.

Claudia Sheinbaum celebra que hay 24 mujeres en el calendario cívico de México

A dos años de que Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta de México, esta compartió en la mañanera del pueblo de hoy, 1 de octubre de 2026, el reconocimiento que ha dado a las mujeres en la historia durante su gobierno.

Además de recordar que la figura de una mujer en la presidencia de México, ayuda a que “la infancia sepa que es posible eso” y a descartar que solo hombres puedes hacerlo, también subrayó su labor por el reconocer al género en la historia de México.

Esto debido a que no solo Sheinbaum ha dado peso a más mujeres en la historia en sus discursos como la Independencia de México, sino también por el trabajo en el calendario cívico.

Y es que la mandataria expuso que actualmente hay 24 mujeres que están en el calendario cívico que hace la Segob, cuando antes “no había una sola mujer”.

Asimismo, sumó como logros “las leyes para garantizar la igualdad” y la ley para sentenciar a feminicidas que se traduce en “reconocer y sancionar la violencia” que viven las mujeres.

Claudia Sheinbaum aseguró que esta labor en su gobierno “va a trascender”, además de que marca “un antes y después” en la vida de las mujeres en México.