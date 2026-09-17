Claudia Sheinbaum calificó como una expresión de machismo las afirmaciones de quienes sostienen que no volverían a votar por una mujer para ocupar la Presidencia de México.
“No lo he oído yo. Hay que ver que tanta relevancia tiene legitimidad o mayoría. Habrá algunas personas que sigan pensando con una visión machista”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Durante la mañanera del 17 de septiembre de 2026, la presidenta de México se refirió a comentarios difundidos en redes sociales y consideró necesario reflexionar sobre el origen y la relevancia de este tipo de posturas.
Sus declaraciones se producen en medio del debate público sobre la representación política de las mujeres y los desafíos que persisten en materia de igualdad de género en los espacios de decisión.
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