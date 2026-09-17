Claudia Sheinbaum calificó como una expresión de machismo las afirmaciones de quienes sostienen que no volverían a votar por una mujer para ocupar la Presidencia de México.

“No lo he oído yo. Hay que ver que tanta relevancia tiene legitimidad o mayoría. Habrá algunas personas que sigan pensando con una visión machista” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 17 de septiembre de 2026, la presidenta de México se refirió a comentarios difundidos en redes sociales y consideró necesario reflexionar sobre el origen y la relevancia de este tipo de posturas.

Sus declaraciones se producen en medio del debate público sobre la representación política de las mujeres y los desafíos que persisten en materia de igualdad de género en los espacios de decisión.

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