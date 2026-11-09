La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que retomará las reforma electoral una vez que concluya el proceso de elecciones de 2027.

“No’más pasen las elecciones lo voy a volver a proponer porque me parece fundamental” Claudia Sheinbaum

Desde la mañanera del 9 de noviembre, Claudia Sheinbaum reitero que es fundamental que “los recursos se dediquen a la gente”.

Por ello, reiteró que insistirá en que se apruebe esta reforma que busca fortalecer la participación ciudadana y garantizar la transparencia electoral.

Sheinbaum volverá a presentar la reforma electoral cuando terminen elecciones 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que, cuando presentó su reforma electoral, muchos partidos decidieron no apoyarla para no poner en duda a los plurinominales.

“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, incluso hice un Plan B que, una parte fue aprobada, otra no” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, aclaró que la retomará una vez que concluya el proceso electoral de 2027 ya que considera fundamental que se realicen cambios en favor de la ciudadanía.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum es fundamental que se aprueben reforma que garanticen que:

los partidos políticos no tengan tanto financiamiento

no existan los plurinominales como existen ahora

mayor participación ciudadana

elecciones con menos recursos públicos

los recursos se dediquen a la gente

transparencia en la elección

“Todo eso no fue aprobado… hubo partidos que no quisieron poner en duda sus plurinominales” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó la necesidad de una reforma electoral ante las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el INE porque “lo más importante es que se transparente, porque el problema de fondo... es un duopolio o monopolio de las contrataciones de la papelería electoral”.