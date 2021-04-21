México.- En materia de pago de pensiones altas, el Banco de México es líder. Allí, se puede cobrar ¡más de 200 mil pesos! por los servicios otorgados durante varios años.

De acuerdo con Reforma la institución tiene registradas a 3 mil 275 personas beneficiarias y la mayoría de ellas se encuentran bajo el llamado régimen de pensiones transitorio.

Señala que una de las pensiones más altas que se pagaron en septiembre de este año fue de 213 mil pesos, en tanto que otra fue por poco más de 105 mil pesos.

Hay otras pensiones, cuyas cantidades, en septiembre fueron de 135 mil 606 pesos, 83 mil 625 pesos, 67 mil 915 pesos y otra más por 158 mil 601 pesos.

Gonzalo Soto destaca en su nota que en la revisión de las listas del Banxico no detallan el nombre o cargo que ocupaba el pensionado al momento de su jubilación.

El banco central permite a varios de sus trabajadores jubilarse con una remuneración al menos similar a la que tenían durante la última etapa de su vida laboral. Además, pueden jubilarse a una edad temprana, luego de cumplir con ciertos criterios de años trabajados en la institución.

Banxico indica que el régimen de pensiones al que tienen acceso los empleados es uno de capitalización con cuentas individualizadas. Ahí, los trabajadores hacen aportaciones a lo largo de su trayectoria laboral, similar al previsto en la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y las Afores, esquema que entró en vigor el 1 de agosto de 1994.

Sin embargo, destaca Reforma, hay empleados del banco central que reciben su pensión con el esquema anterior que preveía una tasa de reemplazo de hasta 100 por ciento. Es decir, que los empleados que cumplían con edad y años de servicio tienen un pago hasta por un monto igual al que recibieron en su último año de servicio.