Las famosas calaveritas literarias son una de las tradiciones que acompañan al Día de Muertos en México.

Hacer una calaverita literaria necesita de una buena dosis de creatividad y buen humor, además de algunos tips que podrían volverte todo más fácil.

Pero antes de revelarte esos secretos para hacer una calaverita literaria para Día de Muertos, te contamos un poco de su historia.

¿Qué es una calaverita literaria para Día de Muertos?

Las calaveritas literarias son poemas breves con un toque de humor, que plantean encuentros imaginarios con la muerte.

Al paso del tiempo, las calaveritas literarias se han convertido en un género popular para el Día de Muertos en México.

Calaveritas de Día de Muertos (Valeria Almaraz / Unsplash)

Se cree que Joaquín Bolaños, hombre religioso franciscano, fue quien escribió la primera calaverita literaria.

Donde expresaba su apreciación de la muerte desde un punto de vista más pícaro, como las que escuchamos ahora en cada Día de Muertos.

Posteriormente, las calaveritas literarias se replicaron en la época virreinal como crítica social o burla a algún gobernante.

No fue hasta el siglo XIX cuando José Guadalupe Posadas creó a la ‘Calavera garbancera’, que las calaveritas literarias volvieron a su origen.

Calaveritas de Día de Muertos (Eduardo Dorante / Unsplash)

Las calaveritas literarias nos recuerdan a todos que moriremos algún día, hablando de la muerte como la “huesuda”, “calaca”, “pelona” y más apodos.

A continuación, te decimos cómo hacer una calaverita literaria paso a paso.

Cómo hacer una calaverita literaria: paso a paso

La calaverita literaria como un género popular de la historia de Día de Muertos, guarda en su estructura 4 características principales.

No las olvides a la hora de escribirla:

Redacción en forma de versos, con rimas asonantes o consonantes Descripción de un destinatario y una situación Uso de la burla y el tono irónico hacia las actitudes o acciones de una persona Escrita en forma de epitafio

La estructura de la calaverita literaria también es muy particular.

Si bien el tema está relacionado con el Día de Muertos, su composición general debe incluir estos elementos:

Versos octosílabos

Las estrofas pueden ser de cuatro versos o de diez

Rimas consonantes de tipo (A, B, B, A) y (A, B, A, B)

Mención de la muerte; hablar de cómo y por qué la muerte se llevó al panteón a determinada persona

Características de la persona a la que se dedica

Humor que se mezcla con el recordatorio de lo inevitable de la muerte

Final sorprendente e inesperado

Calavera de Día de Muertos, ilustración (Actionvance / Unsplash)

Un buen consejo al escribir una calaverita literaria para Día de Muertos, según los expertos, es cantar las sílabas.

Ejemplos de calaveritas literarias para Día de Muertos

Mira aquí dos ejemplos de calaveritas literarias fáciles para Día de Muertos.

Puedes ajustar cualquiera a tus necesidades, o tomarles de inspiración para tu propia calaverita literaria:

Adela feliz sonreía

queriendo la vida disfrutar

más la muerte en la mira la tenía

ya se la quería llevar.

De nada sirvió su llanto

ni sus súplicas de piedad

la muerte se la echó en el manto

para llevarla al más allá.

Calaveritas de Día de Muertos (Nick Fewings / Unsplash)

La muerte llegó a la escuela

porque quería estudiar

pero estaba muy flaca

y no la quisieron aceptar.

Pensaron que estaba enferma

y que a todos iba a contagiar.