Senadores del PAN van contra la propuesta que resta poder al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y lo que tenga que ver con las acciones afirmativas.

Hoy miércoles 12 de abril, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores adelantó su posición frente a la iniciativa que buscaría restarle poder al Tribunal Electoral al delimitar sus acciones.

Aunque esta discusión sigue en la Cámara de Diputados, algunos senadores y senadoras ya están posicionándose, en contra y a favor, de la propuesta que Morena y la oposición impulsan, como ya lo hicieron los senadores del PAN.

En conferencia de prensa, el grupo parlamentario del PAN en el Senado aseguró que su postura es no aceptar ningún retroceso para el Tribunal Electoral ni que tenga que ver con las acciones afirmativas.

“Hay una postura clara en el PAN. No estamos por aceptar ningún retroceso que tenga que ver con las acciones afirmativas, no estamos por ningún retroceso en el tema de las mujeres, absolutamente no, y tampoco estamos en contra del tribunal”.

Julen Rementería