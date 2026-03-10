La Cámara de Senadores confirmó que Manlio Fabio Beltrones, actualmente senador sin partido, regresará este martes 10 de marzo de 2026 a sus funciones legislativas.

“Del Senador Manlio Fabio Beltrones, con la que informa de su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 10 de marzo de 2026″. Cámara de Senadores

Manlio Fabio Beltrones se encontraba separado de su cargo desde el 25 de junio de 2025, cuando solicitó licencia por primera ocasión.

Manlio Fabio Beltrones regresa al Senado tras casi 8 meses de ausencia

Con información de Leti Robles de la Rosa, el proyecto del Orden del Día para la sesión del martes 10 de marzo, la Cámara de Senadores informará formalmente al pleno sobre la reincorporación a funciones de Manlio Fabio Beltrones.

Así, con el aviso incluido en la agenda parlamentaria, el Senado dará trámite oficial al regreso del senador sin partido para que retome trabajos legislativos de manera inmediata.

Así, una vez se acepte el procedimiento administrativo correspondiente, se notificará a las Secretarías correspondientes, y a su suplente de la conclusión de su participación temporal en la Cámara alta

Se trata de Erick Iván Jaimes Archundia, quien asumió el caso como senador suplente y participó en las actividades legislativas del Senado.

Manlio Fabio Beltrones había solicitado licencia desde el 25 de junio de 2025, aunque casi un mes después, el 23 de julio , el pleno de la Comisión Permanente aprobó ampliar dicha licencia por tiempo indefinido, luego de que el propio legislador solicitara extender su licencia sin fecha de regreso por asuntos personales.

Cabe recordar que el senador renunció al PRI desde octubre de 2024, luego de que se revirtió una resolución en donde el Instituto Nacional Electoral (INE) desconoció la reelección de Alito Moreno como dirigente nacional del partido tricolor.